Magazini Mizahla Yorumlayanlardan Ramazan Ayı Keşfetine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Magazini Mizahla Yorumlayanlardan Ramazan Ayı Keşfetine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.02.2026 - 18:11

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım Salı günü hangi gönderiler öne çıkmış?

Başlayalım!

twitter.com

Çok ama çok tehlikeli!

twitter.com

Turan taktiği mi bu?

twitter.com

Tıp dünyası şov yapıyor.

twitter.com

Danışmanception...

twitter.com
Hiç şaşmaz!

twitter.com

Veya mesaj göndermiş.

twitter.com

Saçma sapan bir hal aldı.

twitter.com

Odak noktası şuralarda...

twitter.com

Sekmez!

twitter.com
Kapatalım 👍

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
