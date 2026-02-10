onedio
Leonardo DiCaprio İşine Baksın! 'Hindistan'ın Yakışıklısı' Olarak Bilinen Aktör Sosyal Medyada Gündem Oldu

Leonardo DiCaprio İşine Baksın! 'Hindistan'ın Yakışıklısı' Olarak Bilinen Aktör Sosyal Medyada Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.02.2026 - 11:27

Hindistan birbirinden farklı olaylara sahne oluyor biliyorsunuz ki... Belirli aralıklarla farklı sosyal medya figürlerinin gündem olduğunu görebilmek son derece mümkün.

Bu sefer de Hindistan'ın gündeminde yakışıklılığıla nam salmış bir aktör var. Kendisi, Hindistan'da adeta bir Justin Bieber olarak görülüyor.

Sizleri Suraj Chavan ile tanıştıralım... Kendisi Hindistan'ın en yakışıklı adamı!

Sizleri Suraj Chavan ile tanıştıralım... Kendisi Hindistan'ın en yakışıklı adamı!

Zaman zaman Leonarda DiCaprio ile, zaman zaman da Justin Bieber ile bir tutulan Chavan 2.3 milyon takipçiye sahip bir içerik üreticisi aynı zamanda. Kitlesi tarafından da epey seviliyor.

Justin Bieber benzetmesine katılmayan yok değildi.

Justin Bieber benzetmesine katılmayan yok değildi.
Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
