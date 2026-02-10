Leonardo DiCaprio İşine Baksın! 'Hindistan'ın Yakışıklısı' Olarak Bilinen Aktör Sosyal Medyada Gündem Oldu
Hindistan birbirinden farklı olaylara sahne oluyor biliyorsunuz ki... Belirli aralıklarla farklı sosyal medya figürlerinin gündem olduğunu görebilmek son derece mümkün.
Bu sefer de Hindistan'ın gündeminde yakışıklılığıla nam salmış bir aktör var. Kendisi, Hindistan'da adeta bir Justin Bieber olarak görülüyor.
Sizleri Suraj Chavan ile tanıştıralım... Kendisi Hindistan'ın en yakışıklı adamı!
Justin Bieber benzetmesine katılmayan yok değildi.
