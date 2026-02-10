Gezegen İçin Bir İlk: Venüs’ün Yüzeyinin Altında Devasa Bir Yeraltı Yapısı Keşfedildi

Araştırmacılar, kullanılan radar analiz yönteminin geliştirilmesiyle Venüs’ün altında benzer yapıların daha fazla tespit edilebileceğini belirtiyor.

Keşfin, yaklaşan uzay görevleri açısından da kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor. Avrupa Uzay Ajansı’nın Envision ve NASA’nın Veritas görevleri, yüksek çözünürlüklü radar sistemleriyle Venüs’ün yüzeyini ve yüzey altını ayrıntılı biçimde incelemeyi hedefliyor. Bu sayede, gezegenin jeolojik geçmişine dair pek çok bilinmeyen noktanın aydınlatılması bekleniyor.

Bilim insanlarına göre Venüs’te tespit edilen bu devasa yeraltı yapısı, yalnızca gezegenin geçmişini anlamakla kalmayacak; aynı zamanda gelecekteki keşif ve gözlem çalışmalarının yönünü de belirleyecek nitelikte.