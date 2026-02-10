onedio
Gezegen İçin Bir İlk: Venüs’ün Yüzeyinin Altında Devasa Bir Yeraltı Yapısı Keşfedildi

Metehan Bozkurt
10.02.2026 - 09:36

Venüs’ün gizemli yüzeyinin altında, gezegenin geçmişine dair ezber bozan bir keşfe imza atıldı. Bilim insanları, radar verileri sayesinde Venüs’te bugüne kadar doğrudan kanıtlanmamış ölçekte devasa bir yeraltı yapısını ortaya çıkardı.

Bilim insanları, Venüs’ün yüzeyinin altında bugüne kadar doğrudan kanıtlanmamış ölçekte devasa bir yeraltı yapısı tespit etti.

Radar verilerinin ayrıntılı analiziyle ortaya çıkarılan bu oluşumun, gezegenin geçmişinde etkili olan yoğun volkanik faaliyetlerin bir kalıntısı olduğu değerlendiriliyor. Keşif, Venüs’ün jeolojik evrimine dair önemli bir boşluğu dolduruyor.

Daha önce benzer yeraltı yapılarına Mars’ta ve Dünya’nın doğal uydusu Ay’da rastlanmıştı. Ancak Venüs’te ilk kez bu ölçekte bir yeraltı boşluğu bilimsel verilerle desteklenmiş oldu. Çalışma, İtalya’daki Trento Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yürütüldü ve saygın bilim dergisi Nature Communications’ta yayımlandı.

Araştırmayı koordine eden Prof. Lorenzo Bruzzone, elde edilen bulguların Venüs’ün yüzeyinin altındaki süreçleri dolaylı yoldan da olsa gözlemleme imkânı sunduğunu belirtti.

Bruzzone, Venüs’ün uzun yıllardır “Dünya’nın ikizi” olarak anılmasına rağmen, yüzey altı dinamiklerine ilişkin bilgimizin oldukça sınırlı olduğunu vurguladı.

Çalışmanın merkezinde, Venüs’ün Nyx Mons bölgesinde tespit edilen büyük bir yeraltı boşluğu yer alıyor. Bilim insanlarına göre bu yapı, geçmişteki volkanik patlamalar sırasında akan lavların oluşturduğu ve zamanla içi boş kalan devasa bir lav tüneli olabilir. Radar ölçümleri, söz konusu boşluğun yaklaşık 1 kilometre çapında olduğunu; tavan kalınlığının en az 150 metreye, iç derinliğinin ise 375 metrenin üzerine çıktığını gösteriyor. Bu ölçüler, Dünya, Ay ve Mars’ta bilinen lav tünellerinden daha büyük bir yapıya işaret ediyor.

Çevredeki yüzey şekilleri ve benzer çöküntü izleri, bu yeraltı kanallarının tek bir yapıdan ibaret olmadığını ve en az 45 kilometre boyunca uzanabilecek bir sistemin parçası olabileceğini düşündürüyor.

Araştırmacılar, kullanılan radar analiz yönteminin geliştirilmesiyle Venüs’ün altında benzer yapıların daha fazla tespit edilebileceğini belirtiyor.

Keşfin, yaklaşan uzay görevleri açısından da kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor. Avrupa Uzay Ajansı’nın Envision ve NASA’nın Veritas görevleri, yüksek çözünürlüklü radar sistemleriyle Venüs’ün yüzeyini ve yüzey altını ayrıntılı biçimde incelemeyi hedefliyor. Bu sayede, gezegenin jeolojik geçmişine dair pek çok bilinmeyen noktanın aydınlatılması bekleniyor.

Bilim insanlarına göre Venüs’te tespit edilen bu devasa yeraltı yapısı, yalnızca gezegenin geçmişini anlamakla kalmayacak; aynı zamanda gelecekteki keşif ve gözlem çalışmalarının yönünü de belirleyecek nitelikte.

