Gezegen İçin Bir İlk: Venüs’ün Yüzeyinin Altında Devasa Bir Yeraltı Yapısı Keşfedildi
Venüs’ün gizemli yüzeyinin altında, gezegenin geçmişine dair ezber bozan bir keşfe imza atıldı. Bilim insanları, radar verileri sayesinde Venüs’te bugüne kadar doğrudan kanıtlanmamış ölçekte devasa bir yeraltı yapısını ortaya çıkardı.
Araştırmayı koordine eden Prof. Lorenzo Bruzzone, elde edilen bulguların Venüs'ün yüzeyinin altındaki süreçleri dolaylı yoldan da olsa gözlemleme imkânı sunduğunu belirtti.
Araştırmayı koordine eden Prof. Lorenzo Bruzzone, elde edilen bulguların Venüs’ün yüzeyinin altındaki süreçleri dolaylı yoldan da olsa gözlemleme imkânı sunduğunu belirtti.
Çevredeki yüzey şekilleri ve benzer çöküntü izleri, bu yeraltı kanallarının tek bir yapıdan ibaret olmadığını ve en az 45 kilometre boyunca uzanabilecek bir sistemin parçası olabileceğini düşündürüyor.
