onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
ChatGPT'ye Sağlık Sorunlarını Anlatan Anneanne Görenlerin İçini Isıttı

ChatGPT'ye Sağlık Sorunlarını Anlatan Anneanne Görenlerin İçini Isıttı

ChatGPT
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.02.2026 - 00:09

İçerik Devam Ediyor

Yapay zekanın günlük hayattaki kullanım alanları her geçen gün genişlerken sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenlerin ilgisini çekti. Sağlık sorunlarını bir yapay zeka uygulaması üzerinden dile getiren bir anneannenin görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zeka artık hayatımızın her alanında.

Yapay zeka artık hayatımızın her alanında.

Bir anneannenin videosu gündem oldu, izleyenlerin adeta içini ısıttı. Yapay zeka botuyla sağlık sorunlarını tartışan anneanneye sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

Gelen yorumlardan bazılarına hep birlikte bakalım:

Gelen yorumlardan bazılarına hep birlikte bakalım:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın