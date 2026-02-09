onedio
Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.02.2026 - 23:51

Gün geçmiyor ki ülkemizde farklı olaylar yaşanmasın. Sosyal medyada geçtiğimiz hafta yine “bu kadarına da pes” dedirten anlar yaşandı. Viral olan görüntüler, beklenmedik çıkışlar ve tuhaf olaylar kısa sürede gündemi ele geçirdi.

İşte geçen hafta sosyal medyada yaşanmış en acayip olaylar...

Günümüzde farklı isimlerle karşılaşmak mümkün...

Ayşe, Fatma, Mehmet, Ahmet… Klasikler yavaş yavaş tarihe karışıyor. Yeni nesil anne babalar daha önce hiç duymadığımız isimlere yöneliyor, anlamları da ayrı merak konusu oluyor.

Son olarak bir baba, minik kızının doğumunu sosyal medyada paylaştı. Ancak seçtikleri ismin kısa sürede sosyal medyanın diline düşeceğini pek hesaba katmamıştı.

David Beckham birçok magazin olayıyla gündeme geliyor biliyorsunuz ki.

Bu kez gündem aile içi krizler değil, kebap! Dünyaca ünlü futbol efsanesi David Beckham, bir restoranda kebap yerken görüntülendi; kareler sosyal medyada kısa sürede olay oldu.

Madem konu ünlülerden açıldı, Madonna ile devam edelim...

Pop müziğin kraliçesi Madonna, bu kez 29 yaşındaki sevgilisiyle paylaştığı dans videosuyla sosyal medyayı salladı. 67 yaşında olmasına rağmen enerjisi, fiziği ve cesur tarzıyla gündemden düşmeyen yıldız, genç sevgilisiyle yakaladığı uyumla da dikkat çekti.

Yusuf Dikeç...

Milli sporcumuz Yusuf Dikeç, Avrupa Şampiyonası’nda kazandığı zaferle bir kez daha spor gündeminin merkezine oturdu. Başarı kısa sürede globalde viral olurken, sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi.

Dünyayı robotlar mı 'yönetecek'?

Anthropic’in talebiyle Moltbot’tan OpenClaw’a evrilen Clawdbot, son dönemde geliştiricilerin radarına girdi. Açık kaynaklı OpenClaw, kişisel yapay zekâ asistanlarının önünü açarken; Moltbook, bu ajanların bir araya gelip etkileşime girebildiği bir alan sunuyor. Octane CEO’su Matt Schlicht’in katkılarıyla hayata geçen proje, “Yapay zeka ajanları kendi başlarına takılsa ne olur?” sorusuna pratik bir yanıt veriyor.

Artık düğünler ve nişanlar da yeni nesil...

Galata Köprüsü’nde olta ile yaklaşık 2,5 kilo balık tutan 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay’ın başına ilginç bir olay geldi.

Kimliği öğrenilemeyen bir kadın, yaşlı adamın emek vererek tuttuğu balıkları “Ben veganım, hayvanları yemeyin” diyerek denize attı. Parasını ödeyeceğini söylemesine rağmen balıkların ücretini de vermeden uzaklaştı.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
