Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar
Gün geçmiyor ki ülkemizde farklı olaylar yaşanmasın. Sosyal medyada geçtiğimiz hafta yine “bu kadarına da pes” dedirten anlar yaşandı. Viral olan görüntüler, beklenmedik çıkışlar ve tuhaf olaylar kısa sürede gündemi ele geçirdi.
İşte geçen hafta sosyal medyada yaşanmış en acayip olaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günümüzde farklı isimlerle karşılaşmak mümkün...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
David Beckham birçok magazin olayıyla gündeme geliyor biliyorsunuz ki.
Madem konu ünlülerden açıldı, Madonna ile devam edelim...
Yusuf Dikeç...
Dünyayı robotlar mı 'yönetecek'?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galata Köprüsü’nde olta ile yaklaşık 2,5 kilo balık tutan 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay’ın başına ilginç bir olay geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın