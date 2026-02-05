onedio
67 Yaşındaki Madonna'nın 29 Yaşındaki Sevgilisiyle Dansı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

67 Yaşındaki Madonna'nın 29 Yaşındaki Sevgilisiyle Dansı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.02.2026 - 09:28

Pop müziğin kraliçesi Madonna, bu kez 29 yaşındaki sevgilisiyle paylaştığı dans videosuyla sosyal medyayı salladı. 67 yaşında olmasına rağmen enerjisi, fiziği ve cesur tarzıyla gündemden düşmeyen Madonna, genç sevgilisiyle uyumunu da gözler önüne serdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Madonna, 80'lerden bu yana sadece şarkılarıyla değil, yarattığı etkiyle de global bir ikon olmayı başardı.

Pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Madonna, 80’lerden bu yana sadece şarkılarıyla değil, yarattığı etkiyle de global bir ikon olmayı başardı.

Like a Virgin, Vogue, Material Girl, Hung Up gibi hitlerle nesillerin ezberine kazınan Madonna, sahnedeki iddiasını yıllar geçse de bir gram kaybetmedi.

Şimdilerde 67 yaşında olmasına rağmen yüzüne yaptırdığı kusursuz işlemler, fit vücudu ve enerjisiyle hala ağızları açık bırakıyor. Sosyal medyada “genetik mi, disiplin mi?” tartışmaları sürerken, Madonna için ortak fikir net: Bu kadın zamana kafa tutuyor.

Madonna'nın özel hayatı da en az kariyeri kadar konuşuluyor. Ünlü yıldızın bir süredir 29 yaşındaki Akeem Morris ile birlikte olduğu biliniyor.

Madonna’nın özel hayatı da en az kariyeri kadar konuşuluyor. Ünlü yıldızın bir süredir 29 yaşındaki Akeem Morris ile birlikte olduğu biliniyor.

Jamaika kökenli olan Morris, spor geçmişi ve fit görüntüsüyle dikkat çekerken, çiftin ilişkisi ilk olarak 2024 yılında gündeme gelmişti. İkilinin nasıl tanıştığına dair net bir hikâye olmasa da, yakın çevreleri Madonna ve Akeem’in ortak arkadaşlar aracılığıyla bir araya geldiğini söylüyor. 

O günden bu yana birlikte seyahat eden, davetlere katılan ve sosyal medyada sık sık yan yana gördüğümüz çift, yaş farkı tartışmalarına ise kulak asmıyor.

Gelelim gündem olan paylaşıma… Madonna ve 29 yaşındaki sevgilisi Akeem Morris, birlikte çektikleri dans videosunu sosyal medyada paylaştı ve video kısa sürede olay oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
kurbagacık

maşalah morrisin mutluluğuda gözlerinden okunuyor.