67 Yaşındaki Madonna'nın 29 Yaşındaki Sevgilisiyle Dansı Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Pop müziğin kraliçesi Madonna, bu kez 29 yaşındaki sevgilisiyle paylaştığı dans videosuyla sosyal medyayı salladı. 67 yaşında olmasına rağmen enerjisi, fiziği ve cesur tarzıyla gündemden düşmeyen Madonna, genç sevgilisiyle uyumunu da gözler önüne serdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Madonna, 80’lerden bu yana sadece şarkılarıyla değil, yarattığı etkiyle de global bir ikon olmayı başardı.
Madonna’nın özel hayatı da en az kariyeri kadar konuşuluyor. Ünlü yıldızın bir süredir 29 yaşındaki Akeem Morris ile birlikte olduğu biliniyor.
Gelelim gündem olan paylaşıma… Madonna ve 29 yaşındaki sevgilisi Akeem Morris, birlikte çektikleri dans videosunu sosyal medyada paylaştı ve video kısa sürede olay oldu.
maşalah morrisin mutluluğuda gözlerinden okunuyor.