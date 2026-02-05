onedio
Süreyya Yalçın, Eşiyle Son Pozlarında Ekstra Zayıflığıyla Dikkat Çekti

05.02.2026 - 08:47

Uzun bir süredir verdiği radikal kilolarla dikkat çeken sosyetenin tanınan isimlerinden Süreyya Yalçın'ın eşiyle paylaştığı pozda aşırı zayıflığı dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Forbes'ta en zenginler listesine giren Faruk Yalçın'ın kızı, sosyetik isim Süreyya Yalçın'ı tanırsınız.

Hem lüks yaşantısı hem de değişimiyle magazin manşetlerine sık sık oturan Süreyya Yalçın, yaklaşık 3 yıl önce radikal bir şekilde aşırı kilo vermiş ve aylarca konuşulmuştu. 

Eski halinden de yüzünden de eser kalmayan Yalçın'ın durumu endişe verici bulunsa da Yalçın her defasında 'sağlıklı olduğuna' dair vurgu yapmış, 'Doktor kontrolündeyim ve sağlığım yerinde' açıklamasını defalarca kez tekrarlamıştı.

Günde yalnızca 1 öğün yediğini söyleyen Süreyya Yalçın'ın son paylaştığı pozlar yine tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep oldu.

11 yıldır evli olduğu eşi Ozan Baran'la yeni pozlarını paylaşan Süreyya Yalçın'ın incecik kalan bacakları dikkat çeken detay oldu. 

Sosyal medya yine ve yeniden bu kadar zayıflığın sağlıklı olup olmadığı tartışmasına girdi....

