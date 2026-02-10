onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ne Su Ne Soda: Türk Kahvesinin Yanına Bunu Koyanlar Artıyor

Ne Su Ne Soda: Türk Kahvesinin Yanına Bunu Koyanlar Artıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.02.2026 - 10:39

Türk kahvesi denince akla ilk olarak yanında sunulan su gelir. Ancak son dönemde bu köklü alışkanlık yerini farklı bir eşlikçiye bırakmaya başladı. Kahveyle birlikte tercih edilen elma suyu, yalnızca damak tadı açısından değil, sindirim ve zihinsel denge üzerindeki etkileriyle de dikkat çekiyor. Uzman görüşleri ve beslenme trendleri, bu ikilinin özellikle yoğun tempolu günlerde daha dengeli bir tüketim sunduğuna işaret ediyor.

Kaynak: https://www.researchgate.net/publicat...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk kahvesi, yüzyıllardır yanında bir bardak suyla ikram edilen köklü bir kültürün parçası.

Türk kahvesi, yüzyıllardır yanında bir bardak suyla ikram edilen köklü bir kültürün parçası.

Ancak son dönemde bu alışkanlık sessiz sedasız değişmeye başladı. Klasik eşlikçilerin yanına eklenen elma suyu, hem sağlık etkileri hem de zihinsel performansa katkısıyla dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre bu tercih yalnızca damak tadıyla ilgili değil; kahvenin vücut üzerindeki etkilerini dengeleyen işlevsel bir tamamlayıcı niteliği taşıyor.

Türk kahvesinin yoğun ve asidik yapısı, özellikle hassas mideye sahip kişilerde rahatsızlık hissi yaratabiliyor.

Türk kahvesinin yoğun ve asidik yapısı, özellikle hassas mideye sahip kişilerde rahatsızlık hissi yaratabiliyor.

Elma suyu ise doğal içeriği sayesinde bu etkiyi yumuşatıyor. İçerdiği lifler ve doğal bileşenler, sindirim sürecini desteklerken şişkinlik ve mide yanması gibi sorunların azalmasına katkı sağlıyor.

Elma suyu, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin bir içecek. Kahveyle birlikte tüketildiğinde, kafeinin uyarıcı etkisiyle elma suyunun besleyici özellikleri birleşerek vücudun savunma mekanizmalarını destekleyen bir etki oluşturuyor. Bu birliktelik, özellikle yoğun tempolu günlerde enerji düşüşünü dengelemeye yardımcı oluyor.

Kahvenin kafein içeriği, dikkat ve uyanıklığı artırırken; elma suyundaki doğal şekerler beyne istikrarlı bir enerji akışı sağlıyor. Bu sayede ani enerji yükselip düşmeleri yerine daha dengeli bir zihinsel performans elde ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın