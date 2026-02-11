onedio
Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran X Kullanıcıları

Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.02.2026 - 13:25

Mizah sadece dergide, ekranda, kaydırmalı videolarda değil, kimi zaman sokakta, hayatın içinde! Bu yüzden günlük hayatta yakaladıkları kareleri, olayları paylaşanlar hem çok seviliyor hem de etkileşim rekorları kırıyor. Bakalım son zamanlarda sokağın mizahında neler dönmüş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlayalım!

twitter.com

Bıçak falan varsa kaldır.

twitter.com

Sorun nedir?

twitter.com

Mesajı alman lazım.

twitter.com

Gerçek sevgi...

twitter.com
Alın size sunum...

twitter.com

İyice şaşırdılar...

twitter.com

Tek harf deyip geçmeyin.

twitter.com

İddialı bir slogan.

twitter.com

Riquelme mi o?

twitter.com
Kapatalım 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
