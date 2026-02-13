Galatasaray'da Şok Ayrılık: Geçen Sezonun Gol Kralı Yeni Sözleşmeyi Reddetti, Takımdan Ayrılıyor
Galatasaray altyapısının en dikkat çeken isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılı yönetimden gelen profesyonel sözleşme teklifini geri çevirdi. 18 yaşına girdiği gün takımdan ayrılacağı öne sürülen genç yeteneğin bu kararı, camiada büyük şaşkınlık yarattı.
Galatasaray’ın eski kaptanlarından Hakan Balta’nın oğlu olan Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılı kulüple yol ayrımına geldi.
