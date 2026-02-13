Galatasaray'da Şok Ayrılık: Geçen Sezonun Gol Kralı Yeni Sözleşmeyi Reddetti, Takımdan Ayrılıyor

U19 takımında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç golcünün, kulübün kendisine sunduğu profesyonel kontrat teklifini kabul etmediği iddia edildi. Gazeteci Yakup Çınar’ın paylaştığı bilgilere göre, 15 Mayıs 2008 doğumlu olan futbolcu, reşit olduğu an itibarıyla Florya’dan ayrılmayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon U19 Ligi’nde rakip fileleri 22 kez havalandırarak gol krallığı tacını takan Balta, bu sezon ise forma giydiği 21 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

Genç oyuncunun bu kararı almasındaki temel nedenin, A takım seviyesinde yeterli süreyi bulamayacağı endişesi olduğu belirtiliyor. Gelişimini daha düzenli oynayabileceği bir ekipte sürdürmek isteyen Balta’nın, Avrupa’daki bazı kulüplerin radarında olduğu da gelen bilgiler arasında. Özellikle Fethiyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında kadroya dahil edilmemesi, oyuncu ile kulüp arasındaki iplerin gerildiği şeklinde yorumlanmıştı. Henüz Galatasaray yönetiminden konuya dair resmi bir açıklama gelmezken, taraftarlar altyapıdan yetişen bir başka yeteneğin daha takımdan kopma noktasına gelmesini endişeyle takip ediyor.