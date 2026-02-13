onedio
Galatasaray'da Şok Ayrılık: Geçen Sezonun Gol Kralı Yeni Sözleşmeyi Reddetti, Takımdan Ayrılıyor

Ali Can YAYCILI
13.02.2026 - 15:21

Galatasaray altyapısının en dikkat çeken isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılı yönetimden gelen profesyonel sözleşme teklifini geri çevirdi. 18 yaşına girdiği gün takımdan ayrılacağı öne sürülen genç yeteneğin bu kararı, camiada büyük şaşkınlık yarattı.

Galatasaray’ın eski kaptanlarından Hakan Balta’nın oğlu olan Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılı kulüple yol ayrımına geldi.

U19 takımında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç golcünün, kulübün kendisine sunduğu profesyonel kontrat teklifini kabul etmediği iddia edildi. Gazeteci Yakup Çınar’ın paylaştığı bilgilere göre, 15 Mayıs 2008 doğumlu olan futbolcu, reşit olduğu an itibarıyla Florya’dan ayrılmayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon U19 Ligi’nde rakip fileleri 22 kez havalandırarak gol krallığı tacını takan Balta, bu sezon ise forma giydiği 21 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

Genç oyuncunun bu kararı almasındaki temel nedenin, A takım seviyesinde yeterli süreyi bulamayacağı endişesi olduğu belirtiliyor. Gelişimini daha düzenli oynayabileceği bir ekipte sürdürmek isteyen Balta’nın, Avrupa’daki bazı kulüplerin radarında olduğu da gelen bilgiler arasında. Özellikle Fethiyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında kadroya dahil edilmemesi, oyuncu ile kulüp arasındaki iplerin gerildiği şeklinde yorumlanmıştı. Henüz Galatasaray yönetiminden konuya dair resmi bir açıklama gelmezken, taraftarlar altyapıdan yetişen bir başka yeteneğin daha takımdan kopma noktasına gelmesini endişeyle takip ediyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
