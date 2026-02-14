Tüm Yurtta Etkili Olacak: Türkiye’de Yeni Yağışlı Sistem Etkisini Gösterecek

Ülkenin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağmur, gün boyu aralıklarla devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre yağışlar, Bitlis, Hakkari ve Van ile öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı için vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Ayrıca Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yaşanacak toz taşınımının da hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.