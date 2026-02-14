onedio
Tüm Yurtta Etkili Olacak: Türkiye’de Yeni Yağışlı Sistem Etkisini Gösterecek

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.02.2026 - 08:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre bugün Türkiye’nin birçok bölgesinde yağış etkili olacak. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışlar, Doğu Anadolu’da kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Yağışların Bitlis, Hakkari ve Van ile öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji ayrıca Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımının hayatı olumsuz etkileyeceğini de açıkladı.

Türkiye’de 14 Şubat Cumartesi günü yeni bir yağışlı sistem etkili olacak.

Ülkenin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağmur, gün boyu aralıklarla devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre yağışlar, Bitlis, Hakkari ve Van ile öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı için vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Ayrıca Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yaşanacak toz taşınımının da hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

14 Şubat Cumartesi Hava Durumu👇

15 Şubat Pazar Hava Durumu 👇

16 Şubat Pazartesi Hava Durumu 👇

17 Şubat Salı Hava Durumu 👇

18 Şubat Çarşamba Hava Durumu 👇

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
