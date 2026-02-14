Tüm Yurtta Etkili Olacak: Türkiye’de Yeni Yağışlı Sistem Etkisini Gösterecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre bugün Türkiye’nin birçok bölgesinde yağış etkili olacak. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışlar, Doğu Anadolu’da kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Yağışların Bitlis, Hakkari ve Van ile öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji ayrıca Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımının hayatı olumsuz etkileyeceğini de açıkladı.
Türkiye’de 14 Şubat Cumartesi günü yeni bir yağışlı sistem etkili olacak.
14 Şubat Cumartesi Hava Durumu👇
15 Şubat Pazar Hava Durumu 👇
16 Şubat Pazartesi Hava Durumu 👇
17 Şubat Salı Hava Durumu 👇
18 Şubat Çarşamba Hava Durumu 👇
