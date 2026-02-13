onedio
Adana'da Sağanak Sonrası Caddede Sörf Yaptı! O Anlar Kamerada

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.02.2026 - 20:55

Adana’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Caddenin suyla dolduğunu fırsat bilen bir vatandaş ise sörf yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sağanak sonrası caddede sörf yaptı.

Adana'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı caddeler suyla doldu. Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde görenleri gülümseten görüntüler kaydedildi. Bir vatandaş su basan caddede sörf yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
