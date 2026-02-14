Çok Mutlu Olduğu Sevgilisi İçin 112’den Pasta İsteyen Vatandaşa Para Cezası Kesildi
Muğla’da bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak çok mutlu olduğu sevgilisi için Sevgililer Günü’nde pasta istedi. Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul eden vatandaşa, Kabahatler Kanunu gereğince 1.882 TL para cezası kesildi.
112 Acil Çağrı Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde aldığı ilginç bir çağrının kaydını paylaştı.
Vatandaş ile 112 operatörü arasında telefonda yaşanan diyalog:
