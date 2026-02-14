onedio
Çok Mutlu Olduğu Sevgilisi İçin 112’den Pasta İsteyen Vatandaşa Para Cezası Kesildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.02.2026 - 10:25

Muğla’da bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak çok mutlu olduğu sevgilisi için Sevgililer Günü’nde pasta istedi. Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul eden vatandaşa, Kabahatler Kanunu gereğince 1.882 TL para cezası kesildi.

112 Acil Çağrı Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde aldığı ilginç bir çağrının kaydını paylaştı.

Vatandaş ile 112 operatörü arasında telefonda yaşanan diyalog:

- Acil Çağrı Merkezi.

İyi akşamlar, kolay gelsin.

- Sağ olun. Acil durumunuz nedir?

Muğla 112 ile görüşüyorum, değil mi?

- Doğrudur beyefendi. Dinliyorum sizi.

Biz sevgilimle şu an çok mutluyuz.

- Evet.

112 bize yardımcı olabilir mi? Ya da mutluluğumuza bir katkısı olabilir mi?

- 112'nin sizin mutluluğunuza nasıl bir katkısı olmasını bekliyorsunuz, beyefendi?

Ne bileyim, bir pasta getirir, bir şeyler getirir. Yani bilmiyorum.

- Sizin acil durumunuz var mı, beyefendi?

Yok.

- 112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul etmeyin lütfen. Acil durumunuz olmadığı için çağrıyı sonlandırıyorum.

