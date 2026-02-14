Çok Mutlu Olduğu Sevgilisi İçin 112’den Pasta İsteyen Vatandaşa Para Cezası Kesildi

- Acil Çağrı Merkezi.

İyi akşamlar, kolay gelsin.

- Sağ olun. Acil durumunuz nedir?

Muğla 112 ile görüşüyorum, değil mi?

- Doğrudur beyefendi. Dinliyorum sizi.

Biz sevgilimle şu an çok mutluyuz.

- Evet.

112 bize yardımcı olabilir mi? Ya da mutluluğumuza bir katkısı olabilir mi?

- 112'nin sizin mutluluğunuza nasıl bir katkısı olmasını bekliyorsunuz, beyefendi?

Ne bileyim, bir pasta getirir, bir şeyler getirir. Yani bilmiyorum.

- Sizin acil durumunuz var mı, beyefendi?

Yok.

- 112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul etmeyin lütfen. Acil durumunuz olmadığı için çağrıyı sonlandırıyorum.