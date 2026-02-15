onedio
Avrupa'dan O Ülkeye Kötü Haber! Vizesiz Seyahat Dönemi Askıya Alındı

Dilara Şimşek
15.02.2026 - 14:25

Avrupa Komisyonu, demokratik gerilemeyi gerekçe göstererek kritik bir karar aldı. Gürcistan'da diplomatik, hizmet ve resmi pasaport sahipleri için Avrupa'ya vizesiz seyahat dönemi askıya alındı. Komisyon, vize serbesti kurallarını ihlal eden gelişmelere karşı prosedürü resmen başlattığını duyurdu.

Kaynak

Avrupa'dan o ülkeye kötü haber!

Avrupa Komisyonu,  demokratik gerilemeye daha hızlı yanıt vermek amacıyla yeni uygulamaya konulan bir AB mekanizmasını devreye soktu. Karara göre diplomatik, hizmet ve resmi pasaport sahibi olan Gürcistan vatandaşları için vizesiz seyahati askıya alma prosedürünü resmen başlattı.

Komisyon sözcüsü Markus Lammert, askıya alma işleminin kesinleştiğini ifade etti. 

İnsan haklarına saygıya vurgu yapan Lammert, vizesiz seyahat düzenlemelerinin demokratik yönetişim ve hukukun üstünlüğü de dahil olmak üzere “ortak değerleri” teşvik etmeyi amaçladığını kaydetti.

Vizesiz seyahat dönemi askıya alındı.

Avrupa Birliği Komisyonu, Gürcistan'daki gelişmelerin 'Birlik ile Gürcistan arasındaki ekonomik, insani, kültürel, bilimsel ve diğer bağların istikrarlı gelişimini' de olumsuz etkilediğini dile getirdi. 

Sözcü Lammert, “İlk adım olarak Komisyon, değerlendirmesini Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'ne iletti. Kabul edildikten sonra, askıya alma işlemi tüm üye devletlerde diplomatik, hizmet ve resmi pasaport sahipleri için tek tip uygulama sağlayacaktır” dedi. 

Bu uygulama tüm Gürcistan vatandaşlarına uygulanacak mı? Lammert, ‘geriye gidişin devam etmesi’ durumunda uygulamanın tüm Gürcistan vatandaşlarına yönelik genişletileceğini duyurdu.

Dilara Şimşek
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
