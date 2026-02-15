Avrupa'dan O Ülkeye Kötü Haber! Vizesiz Seyahat Dönemi Askıya Alındı
Avrupa Komisyonu, demokratik gerilemeyi gerekçe göstererek kritik bir karar aldı. Gürcistan'da diplomatik, hizmet ve resmi pasaport sahipleri için Avrupa'ya vizesiz seyahat dönemi askıya alındı. Komisyon, vize serbesti kurallarını ihlal eden gelişmelere karşı prosedürü resmen başlattığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa'dan o ülkeye kötü haber!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vizesiz seyahat dönemi askıya alındı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın