Avrupa'dan O Ülkeye Kötü Haber! Vizesiz Seyahat Dönemi Askıya Alındı

Avrupa Komisyonu, demokratik gerilemeye daha hızlı yanıt vermek amacıyla yeni uygulamaya konulan bir AB mekanizmasını devreye soktu. Karara göre diplomatik, hizmet ve resmi pasaport sahibi olan Gürcistan vatandaşları için vizesiz seyahati askıya alma prosedürünü resmen başlattı.

Komisyon sözcüsü Markus Lammert, askıya alma işleminin kesinleştiğini ifade etti.

İnsan haklarına saygıya vurgu yapan Lammert, vizesiz seyahat düzenlemelerinin demokratik yönetişim ve hukukun üstünlüğü de dahil olmak üzere “ortak değerleri” teşvik etmeyi amaçladığını kaydetti.