Seçtiğin Tatlılara Göre Bencil misin?
Bazıları tatlıyı paylaşır, bazıları “son lokma benim” der. Peki senin tatlı tercihlerinin arkasında nasıl bir karakter saklı? Bu testte seçeceğin tatlılar; paylaşımcı mı yoksa biraz bencil mi olduğunu, ilişkilerde “biz” mi yoksa “ben” mi dediğini ele veriyor. Şeker oranı yüksek, yüzleşmesi tatlı bir test seni bekliyor.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
#1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
#2
#3
#4
#5
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
#6
#7
#8
#9
#10
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen çok bencilsin!
Sen hiç bencil değilsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın