Seçtiğin Tatlılara Göre Bencil misin?

Bencil olmak? Senin hakkında söylenebilecek en yanıltıcı ifade bu olurdu. Seninle ilgili bu kelimeyi duyanlar, muhtemelen seni tanımayanlar olmalı. Çünkü sen, bencilliği bir kenara bırakmış, başkalarını düşünen, onların ihtiyaçlarını ve duygularını önemseyen bir insansın. Bencillik, senin karakterinde yer bulamayan bir kavram. Senin dünyan, başkalarını da içine alacak kadar geniş. Herkesin seninle aynı düşünceye sahip olmasını beklemiyorsun, ama senin için önemli olan, herkesin hakkına saygı göstermek, onları olduğu gibi kabul etmek. Bencillik sana çok uzak, çünkü sen, başkalarını da düşünmeyi seven, empati kurabilen bir insansın.