Bir Sandviç Hazırla, Bu Yılı Nasıl Bitireceğini Öğren!
Bir sandviç hazırlarken aslında kendimizi de biraz açığa çıkarıyoruz… Seçtiğimiz malzemeler, tercih ettiğimiz tat dengesi ve hatta ekmeğin tipi bile ruh halimize dair minik ipuçları barındırır. Bu testte yılın sonuna yaklaşırken iç dünyanda hangi modun ağır bastığını keşfedecek, yılın nasıl biteceğini sezebileceksin. Belki enerjik, belki sakin, belki de sürprizlerle dolu bir final… Hadi malzemeleri tezgaha diz ve yıl kapanış enerjini birlikte bulalım!
1. Ekmek seçimin hangisi?
2. Sandviçin boyutu nasıl olsun?
3. Sıcak sandviç mi soğuk sandviç mi?
4. İlk olarak ne sürüyorsun?
5. Yeşillik ister misin?
6. Ana malzemen ne olacak?
7. Yan ürünlerden kesinlikle olması gerekiyor dediğin hangisi?
8. Tatlı-ekşi sos?
9. Malzeme miktarı?
10. Yanında ne içmek istersin?
Sen yılı sakin bitiriyorsun!
Sen bu yılı yükselişle kapatıyorsun!
Sen bu yılı biraz karmaşık bitiriyorsun!
Sen bu yılı huzurla bitiriyorsun!
