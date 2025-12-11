onedio
Sadece Toplumun %5'i Bu Soruları Google'a Bakmadan Yanıtlayabiliyor!

İnci Döşer
11.12.2025 - 10:03

Hazır mısın? Çünkü bu test kolay sorulardan oluşmuyor. Tarihten bilime, geniş bir yelpazede gerçekten bilgi gerektiren sorular seni bekliyor. “Ben bilirim” diyorsan şimdi kanıtlama zamanı! Bu test hem hafızanı zorlayacak hem de yaptığın her soruda “bilgi açığımı fark ettim” dedirtecek. Kendine güveniyorsan, gel bakalım neler biliyorsun görelim!

Hadi teste!

1. Uşi Antlaşması hangi şehirde imzalanmıştır?

2. Hangisi II. Abdülhamit dönemi gelişmelerinden değildir?

3. Türkiye’de ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?

4. Türk Marşı (Rondo Alla Turca) kim tarafından bestelenmiştir?

5. "Calamity Jane" karakteri hangi çizgi romanda geçer?

6. Peki Kanada'da kaç saat dilimi vardır?

7. Hangi gezegen en hızlı döner?

8. İstanbul, Osmanlı Devleti'ne kaç yıl başkentlik yapmıştır?

9. Osmanlı döneminde, el bombası üretilen fabrikalara ne ad verilirdi?

10. 2. Dünya Savaşı sırasında “Normandiya Çıkarması” hangi yıl gerçekleşmiştir?

11. Türkiye'de klonlanan ilk koyununun adı nedir?

12. 20. yüzyılın başlarındaki "seri üretim" tarzını açıklamak için kullanılan ekonomi terimi hangisidir?

13. Hangi büyük Afrika nehri dünyaca ünlü Victoria Şelaleleri'ne akmaktadır?

14. İlk insan hangi kıtada ortaya çıkmıştır?

