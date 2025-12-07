En Büyük Zaafını Söylüyoruz!
Herkesin hayata karşı güçlü yanları olduğu gibi, gizliden gizliye taşıdığı bir zaafı da vardır. Bu test; verdiğin küçük seçimlerle seni en zayıf anında ele veren duygunu, davranışını ve içsel açığını ortaya çıkarıyor. Hazırsan en dürüst yüzleşmene başlayalım!
1. Zor bir karar alman gerektiğinde ilk tepkini seç:
2. Birinin seni kırdığını hissettiğinde…
3. Bir hedef belirlediğinde seni en çok ne zorlar?
4. İnsanlarla tartıştığında çoğu zaman…
5. Aşkta en zayıf noktan nedir?
6. Bir iş yetişmediğinde ne olur?
7. Kendini kötü hissettiğinde ilk yaptığın şey:
8. Hangi cümle seni en iyi özetliyor?
9. Arkadaşlıklarında en sık düştüğün hata ne?
10. Seni en çok zorlayan duygun ne?
Senin zaafın aşırı kaygın!
Senin zaafın aşırı öfken!
Senin zaafın fedakarlık!
Senin zaafın duygusallığın!
