Hayatta Ne Kadar İnatçısın?
Bazı insanlar bir fikre yapışınca yıldız kayana kadar bırakmaz; bazılarıysa bir rüzgar esince bile yön değiştirir. Kimimiz “Ben böyleyim” der, kimimiz “Belki…” diye kıvranır. Bu test de sana, içindeki inat ilmeğinin ne kadar sıkı örüldüğünü göstermek için burada.
Hadi teste!
1. Bir konuda haklı olduğunu düşünüyorsun ama karşındaki ‘Değilsin’ diyor. Ne yaparsın?
2. Yeni bir şeyi denemeye zorlanınca tepkin?
3. Bir tartışmada geri adım atman gerekiyorsa…
4. Yanlış yaptığını anladığında tepkin?
5. Planladığın bir şey bozulursa?
6. Seçtiğin film beğenilmediğinde?
7. Uzun zamandır savunduğun bir fikrin yanlış olduğu ortaya çıkarsa?
8. Bir şey kafana koyduğunda?
9. Sürpriz bir değişiklik yapıldığında?
10. Bir şeyi nasıl yapılacağını biri öğretirken…
Sen inat kelimesinin vücut bulmuş halisin!
Sen çok inatçısın!
Sen bazı zamanlarda inatçı oluyorsun!
Sen inatçılıktan çok uzaksın!
