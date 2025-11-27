Hangi Masal Karakterinin Kaderini Taşıyorsun?

Senin kaderin, bağlılık ve sevgi üzerine kurulmuş. Sevdiklerine inanılmaz sadıksın ve onlar için her riski göze alabilirsin. Masalda olsan sihirli lambayı bile doğru amaçla kullanır, gücün seni bozmasına asla izin vermezsin. Hayatta en büyük gücün iyi niyetin ve güven vermen. İnsanlar seni yanlarında görmek istiyor çünkü sen hem ekip ruhuna sahipsin hem de kimseyi yarı yolda bırakmıyorsun.