Hangi Masal Karakterinin Kaderini Taşıyorsun?

Hangi Masal Karakterinin Kaderini Taşıyorsun?

27.11.2025 - 17:01

Masallar; çocukluğumuzun hayal gücünü besleyen, büyüdükçe bile aklımızdan çıkmayan gizli rehberlerdir. Her karakter bir duyguyu, bir gücü, bir yarayı ya da bir dönüşümü temsil eder. Peki senin içindeki ruh, kader olarak hangi masal kahramanına daha yakın? 

Hadi teste!

1. Bir zorlukla karşılaştığında ilk tepkini hangi seçenek anlatır?

2. İçindeki en baskın özellik hangisi?

3. Bir ormanda yalnız kaldın. Ne yaparsın?

4. Bir yabancı sana yardım teklif ediyor. Tepkin?

5. Bir masalda olsaydın hangi rol sana daha yakın olurdu?

6. Hangi ortam seni daha çekiyor?

7. Bir karar verirken en çok ne etkiler?

8. Bir arkadaşın tehlikede. Ne yaparsın?

9. Zor bir durumdayken kendini nasıl tanımlarsın?

10. Bir masalda hangi nesneye sahip olmak isterdin?

Sen Kırmızı Başlıklı Kız'ın kaderini taşıyorsun!

Senin kaderin cesaretle yazılmış. Zorlukları gördüğünde geri adım atmıyor, kalbinde taşıdığın gücü eyleme dönüştürüyorsun. İnsanlar seni çoğu zaman “korkusuz” olarak tanımlıyor, ama aslında seni özel yapan şey gözü karalık değil; tehlikeyi anlamana rağmen ilerleyebilmen. Masal dünyasında olsan ormanın içinden tek başına çıkabilir, kurtlarla bile yüzleşebilirsin. Hayatında dönüşüm anları, kendi çizdiğin yoldan yürüdüğünde gerçekleşiyor.

Sen Pamuk Prenses'in kaderini taşıyorsun!

Senin kaderini iyilik, şefkat ve yumuşak bir kalp şekillendiriyor. İnsanlara yaklaşımın güven veriyor, ortamlar sen geldikten sonra daha huzurlu hale geliyor. Masallarda ışığınla karanlığı dağıtan, iyilikle kazanan karakter olurdun. İlişkilerde sevgi ve güven senin için en önemli güç kaynakları. Zorluklarla karşılaştığında kırılmaya yatkın olsan da çevrendekilerin sevgisiyle sürekli yeniden doğuyorsun.

Sen Pinokyo'nun kaderini taşıyorsun!

Senin kaderin merak, öğrenme ve kendini geliştirme üzerine kurulu. Hayata her zaman sorular sorarak bakıyorsun. Yanlış yaptığın an bile bunu bir deneyime dönüştürmeyi başarıyorsun. Masal dünyasında olsan, gizemli bir kaleyi ilk keşfeden, bulmacaları çözen veya gizli kapıları açan kişi sen olurdun. Akıl yürütme senin en büyük silahın.

Sen Alaaddin'in kaderini taşıyorsun!

Senin kaderin, bağlılık ve sevgi üzerine kurulmuş. Sevdiklerine inanılmaz sadıksın ve onlar için her riski göze alabilirsin. Masalda olsan sihirli lambayı bile doğru amaçla kullanır, gücün seni bozmasına asla izin vermezsin. Hayatta en büyük gücün iyi niyetin ve güven vermen. İnsanlar seni yanlarında görmek istiyor çünkü sen hem ekip ruhuna sahipsin hem de kimseyi yarı yolda bırakmıyorsun.

