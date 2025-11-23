Aşkta Yanlış Kişilere Ne Kadar Çekiliyorsun?
Hepimizin bir dönem, hatta bazen uzun bir dönem boyunca “yanlış kişiye çekilme” alışkanlığı olmuştur. Bazıları bunu bir kez yaşar, bazıları artık neredeyse kaderi gibi görür. Bu test, kalbinin seni hangi yöne sürüklediğini, neden bazen “olmaması gerekenlere” kapıldığını ve aslında ilişkilerde hangi dinamiği tekrar ettiğini anlamanı sağlayacak.
Hadi teste!
1. İlk buluşmada seni en çok etkileyen şey ne olur?
2. Birine aşık olduğunda genelde nasıl davranırsın?
3. Aşk hayatında en çok hangi cümleyi kurdun?
4. Hoşlandığın kişide seni en hızlı çeken özellik?
5. İlişkide en çok ne seni yorar?
6. Bir ilişki kötüye gidince ilk refleksin?
7. Aşkı en çok hangi durumda idealize edersin?
8. Bir ilişkinin seni en çok zorlayan tarafı?
9. Hoşlandığın kişi senden uzaklaşınca ne hissedersin?
10. Bir insanın hangi davranışı sana yine çekici gelebilir?
Senin yanlış kişiye çekilme eğilimin %90!
Senin yanlış kişiye çekilme eğilimin %75!
Senin yanlış kişiye çekilme eğilimin %60!
Senin yanlış kişiye çekilme eğilimin %20!
