Hazırladığın Akşam Yemeği Ne Kadar Sadık Olduğunu Söylüyor!
Bir ilişkiyi ilişkiden daha özel yapan şey bazen küçük şeylerdir… Bir akşam yemeği bile aslında duygularının derinliğini açığa çıkarabilir. Sen sevdiğin biri için yemek hazırlarken sadece tarif mi uyguluyorsun yoksa kalbini de içine katıyor musun?
Hadi teste!
1. Akşam yemeği kime hazırlanıyor?
2. O zaman önce çorbayla başlayalım!
3. Şimdi sırada meze var!
4. Ara sıcaklardan hangisini tercih edersin?
5. Ana yemek ne olacak?
6. Ana yemeğin eşlikçisi ne olsun?
7. Peki salata olarak hangisi?
8. İçecek seç bakalım!
9. Tatlı olarak ne olsun?
10. Sunumu önemser misin?
Sen ortalama bir sadakate sahipsin!
Sen sadıksın ama temkinlisin!
Sen oldukça sadık birisin!
Sen çok sadıksın!
