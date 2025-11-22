Tatlılar Aşk Hayatının Yolunda Gitmeme Sebebini Söylüyor!

duygusal olarak hassas biri olduğunu ve ilişkilere karşı tedirgin, temkinli yaklaşma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Birinin sana değer verip vermediğini sürekli tartıyor, geleceğe dair belirsizlikler seni huzursuz ediyor olabilir.

Bu da güzel başlayan ilişkileri bile kendi kendine gölgelemene neden oluyor. Zihnin sürekli “Ya olmazsa?” “Ya giderse?” “Ya ben yine kırılırsam?” sorularıyla uğraşıyor. Aslında hislerin çok güçlü ve bağ kurmakta harikasın; sadece güven inşa etmeye biraz daha zamana ve karşındakinin davranışlarını gerçekçi bir gözle değerlendirmeye ihtiyacın var. Kötü senaryolar uzak durduğunda kalbin çok daha özgür oluyor.