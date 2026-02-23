Maç Durdu, İnsanlık Kazandı! Maçta Çekilen Şut Martıya Çarptı, Futbolcular Kalp Masajı Yaptı

Karşılaşma tüm hızıyla devam ederken, alçaktan uçan bir martı sert şekilde gelen topun hedefi oldu. Çarpmanın etkisiyle bir anda oyun alanına düşen ve hareketsiz kalan martı için hakem oyunu durdururken, futbolcular galibiyet mücadelesini bir kenara bırakıp can kurtarma telaşına düştü.

Yerde cansız yatan kuşa ilk müdahaleyi saha içindeki oyuncular yaptı. Martının kalbinin durduğunu fark eden sporcular, profesyonel bir soğukkanlılıkla kuşa kalp masajı uygulamaya başladı. Dakikalarca süren hassas dokunuşların ardından martının yeniden kanat çırpıp hareket etmesiyle sahada büyük bir sevinç yaşandı.