Maç Durdu, İnsanlık Kazandı! Maçta Çekilen Şut Martıya Çarptı, Futbolcular Kalp Masajı Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.02.2026 - 08:51

İstanbul'da oynanan amatör futbol maçında, meşin yuvarlağın çarptığı bir martı sahaya yığıldı. Futbolcuların saniyeler içinde başlattığı kalp masajıyla hayata tutunan kuşun o anları, hem tribünlerde hem de sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul’da gerçekleşen amatör küme mücadelesi, spor tarihine sahalarda ender görülen bir yardım operasyonuyla geçti.

Karşılaşma tüm hızıyla devam ederken, alçaktan uçan bir martı sert şekilde gelen topun hedefi oldu. Çarpmanın etkisiyle bir anda oyun alanına düşen ve hareketsiz kalan martı için hakem oyunu durdururken, futbolcular galibiyet mücadelesini bir kenara bırakıp can kurtarma telaşına düştü.

Yerde cansız yatan kuşa ilk müdahaleyi saha içindeki oyuncular yaptı. Martının kalbinin durduğunu fark eden sporcular, profesyonel bir soğukkanlılıkla kuşa kalp masajı uygulamaya başladı. Dakikalarca süren hassas dokunuşların ardından martının yeniden kanat çırpıp hareket etmesiyle sahada büyük bir sevinç yaşandı.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
