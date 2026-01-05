Ev Eşyalarının Ömrünü Uzatan 10 Bakım Tüyosu
Eşyalar pahalı, ev zaten zor idare ediliyor, bir de iki senede dağıldı travması yaşamaya kimsenin enerjisi yok. İyi haber şu ki ev eşyalarının ömrü bakım stratejisine göre doğru orantılı olarak uzayabiliyor. Doğru kullanıldığında bir koltuk yıllarca ilk günkü gibi kalabiliyor. Biraz farkındalık, biraz pratik akıl ve azıcık da tembellikten vazgeçme ile evdeki her şeyin performansını yukarı çekmek mümkün! İşte ev eşyalarınızı erken emekli olmaktan kurtaran, tamamen gerçek hayattan çıkma o bakım tüyoları...
1. Eşyaları aldığınız gibi değil, ihtiyacına göre kullanmanız gerekiyor.
2. Temizliği ertelemek yerine küçük ama düzenli yapmalısınız.
3. Güneş ışığını kontrol altına almanız şart.
4. Ağır eşyaların yerini sık sık değiştirmemelisiniz.
5. Kullanma talimatlarını okumayı hafife almamalısınız.
6. Eşyaları aşırı doldurmaktan vazgeçin.
7. Kimyasal temizlik ürünlerini ölçülü kullanmanız gerekiyor.
8. Küçük arızaları görmezden gelmemelisiniz.
9. Ev genelinde nem dengesini korumanız büyük önem taşıyor.
10. Son olarak, eşyalarla ilişkinizi tüketimden ziyade kullanım üzerine kurun.
