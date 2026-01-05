Ev Eşyalarının Ömrünü Uzatan 10 Bakım Tüyosu

Bir eşya her işe koşulmak için üretilmedi, bunu kabul edelim önce. Sandalyeyi merdiven, koltuğu zıplama parkuru, sehpayı ayak dayama alanı yaparsanız o eşya size uzun ömür borçlu olmaz. Her ürünün bir taşıma kapasitesi ve kullanım amacı var ama bu detaylar göz ardı edildiğinde yıpranma katlanarak artıyor. Bir şey olmaz dediğiniz her ihlalde eşyanın ömründen götürüyorsunuz. Özellikle mobilyalarda bu çok net hissediliyor. Doğru kullanım, en ucuz ama en etkili bakım yöntemi.