Leonardo DiCaprio Sinemanın Geleceği İçin Endişesini Dile Getirdi: “Büyük Bir Kırılma Yaşıyoruz”

Buna rağmen umudunu tamamen kaybetmediğini de ekledi. Gelecekte, sinema için gerçekten risk alacak yaratıcı isimlerin çıkmasını dilediğini söyledi. Bu kaygıların sadece kendisine ait olmadığını da vurguladı. Birçok usta yönetmenin benzer düşünceler taşıdığını hatırlattı. Dijital platformların filmleri “hızlı tüketilen içerikler” haline getirmesinden duyulan rahatsızlık uzun süredir konuşuluyor. DiCaprio, bu ortamda sinemanın özgünlüğünü korumasının zorlaştığını düşünüyor.