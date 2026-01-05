onedio
Leonardo DiCaprio Sinemanın Geleceği İçin Endişesini Dile Getirdi: “Büyük Bir Kırılma Yaşıyoruz”

Elif Sude Yenidoğan
05.01.2026 - 14:52

Sinemanın dönüşümü, Hollywood’un en büyük yıldızlarını bile düşündürüyor. Son yıllarda dijital platformların yükselişi, sinema salonlarının rolünü yeniden tartışmaya açtı. Bu tartışmaya katılan isimlerden biri de Leonardo DiCaprio oldu. Ünlü oyuncu, sektörün geçirdiği hızlı değişimin bazı riskler barındırdığını dile getirdi. DiCaprio’nun sözleri, sinemanın geleceğine dair süregelen endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Independent

Leonardo DiCaprio, sinema dünyasının içinde bulunduğu süreci “çok hızlı ve belirsiz” olarak tanımladı.

Oyuncu, filmlerin sinema salonlarında kalma sürelerinin giderek kısalmasından rahatsız olduğunu söyledi. Özellikle dramatik yapımların artık izleyiciyle uzun süre buluşamadığını vurguladı. İnsanların bu filmleri salonda izlemek yerine dijital platformlara düşmesini beklediğini dile getirdi. DiCaprio, bu durumun sinema kültürünü zayıflatabileceğini düşünüyor. Salonlara olan ilginin gelecekte nasıl şekilleneceğini kendisinin de merak ettiğini belirtti.

Sinemaların, yalnızca belirli bir kesime hitap eden özel mekanlara dönüşme ihtimalini sorguladı.

Buna rağmen umudunu tamamen kaybetmediğini de ekledi. Gelecekte, sinema için gerçekten risk alacak yaratıcı isimlerin çıkmasını dilediğini söyledi. Bu kaygıların sadece kendisine ait olmadığını da vurguladı. Birçok usta yönetmenin benzer düşünceler taşıdığını hatırlattı. Dijital platformların filmleri “hızlı tüketilen içerikler” haline getirmesinden duyulan rahatsızlık uzun süredir konuşuluyor. DiCaprio, bu ortamda sinemanın özgünlüğünü korumasının zorlaştığını düşünüyor.

Yorum Yazın