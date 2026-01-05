Leonardo DiCaprio Sinemanın Geleceği İçin Endişesini Dile Getirdi: “Büyük Bir Kırılma Yaşıyoruz”
Sinemanın dönüşümü, Hollywood’un en büyük yıldızlarını bile düşündürüyor. Son yıllarda dijital platformların yükselişi, sinema salonlarının rolünü yeniden tartışmaya açtı. Bu tartışmaya katılan isimlerden biri de Leonardo DiCaprio oldu. Ünlü oyuncu, sektörün geçirdiği hızlı değişimin bazı riskler barındırdığını dile getirdi. DiCaprio’nun sözleri, sinemanın geleceğine dair süregelen endişeleri yeniden gündeme taşıdı.
Kaynak: Independent
Leonardo DiCaprio, sinema dünyasının içinde bulunduğu süreci “çok hızlı ve belirsiz” olarak tanımladı.
Sinemaların, yalnızca belirli bir kesime hitap eden özel mekanlara dönüşme ihtimalini sorguladı.
