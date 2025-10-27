45 Türk Vatandaşı Gözaltına Alındı İddiası: Karadağ Türklere Uyguladığı Vize Serbestliğini Askıya Alacak
Türk vatandaşları Balkan ülkesi Karadağ’a 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyordu. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic yaptığı açıklamada Türk vatandaşlarına uygulanan vize serbestliğini askıya almaya hazırlandıklarını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Karadağ vatandaşı bir kişinin 2 Türk vatandaşı tarafından bıçaklanması sonrasında protestolar düzenlenmiş ve Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı mahallelerde olaylar çıkmıştı. 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk vatandaşlarının tatil için en fazla tercih ettiği ülkelerin başında Karadağ geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Türk vatandaşının karıştığı olay sonrasında ülkede protesto gösterileri düzenlendi.
Türk vatandaşlarının gözaltına böyle alındığı iddia edildi 👇
2 Türk vatandaşının karıştığı bıçaklama olayının görüntüleri 👇
Türk mahallelerinde yaşananlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın