45 Türk Vatandaşı Gözaltına Alındı İddiası: Karadağ Türklere Uyguladığı Vize Serbestliğini Askıya Alacak

Karadağ vatandaşı bir kişinin bıçaklanması sonrasında 2 Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Sonrasında Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelerde olaylar çıkmış ve Türklere yönelik ırkçı sloganlar da atılmıştı.

Karadağ polisinden yapılan açıklamada olaya karışan 2 Türk vatandaşının ülkeden sınır dışı edildiği duyuruldu. Ayrıca Türk mahallelerinde çıkan olaylar nedeniyle toplam 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığı da iddia edildi.