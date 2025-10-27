onedio
45 Türk Vatandaşı Gözaltına Alındı İddiası: Karadağ Türklere Uyguladığı Vize Serbestliğini Askıya Alacak

Karadağ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.10.2025 - 10:51

Türk vatandaşları Balkan ülkesi Karadağ’a 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyordu. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic yaptığı açıklamada Türk vatandaşlarına uygulanan vize serbestliğini askıya almaya hazırlandıklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Karadağ vatandaşı bir kişinin 2 Türk vatandaşı tarafından bıçaklanması sonrasında protestolar düzenlenmiş ve Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı mahallelerde olaylar çıkmıştı. 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığı iddia edildi.

Türk vatandaşlarının tatil için en fazla tercih ettiği ülkelerin başında Karadağ geliyor.

İki ülke arasında uygulanan vize serbestliği nedeniyle Türk vatandaşları 90 gün boyunca ülkeye vize almadan girebiliyor. Karadağ polisi, ülkede toplam 13 bin 300 Türk vatandaşı bulunduğunu açıkladı.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ise Türk vatandaşlarına uygulanan vize serbestliğini askıya alacaklarını ifade etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Spajic, “Acil prosedür kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz girişin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin bir karar alacağız' dedi.

2 Türk vatandaşının karıştığı olay sonrasında ülkede protesto gösterileri düzenlendi.

Karadağ vatandaşı bir kişinin bıçaklanması sonrasında 2 Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Sonrasında Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelerde olaylar çıkmış ve Türklere yönelik ırkçı sloganlar da atılmıştı.

Karadağ polisinden yapılan açıklamada olaya karışan 2 Türk vatandaşının ülkeden sınır dışı edildiği duyuruldu. Ayrıca Türk mahallelerinde çıkan olaylar nedeniyle toplam 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığı da iddia edildi.

Türk vatandaşlarının gözaltına böyle alındığı iddia edildi 👇

2 Türk vatandaşının karıştığı bıçaklama olayının görüntüleri 👇

Türk mahallelerinde yaşananlar 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
