İstanbul'a Dolu Uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen Sel Riski Olan Yerleri Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2025 - 12:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmin raporuna göre bugün (27 Ekim Pazartesi günü) öğleden sonra başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklentisi var. Yapılan açıklamalarda İzmir, Manisa çevrelerinde sel, su baskını, heyelan gibi olasılıklardan bahsedilirken İstanbul için dolu uyarısı da yapıldı.

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da başlayacak olan kuvvetli yağışla sel tehlikesi oluşabilecek yerleri saydı.

Sıcaklık İstanbul'da 25, Samsun'da Sinop'ta 30 derecelere kadar çıkacak. Bir dengesizlik var. Antalya İstanbul aynı sıcaklığa sahip. Sabah lodos fırtına şeklinde esiyordu. Şu an hızı azalmaya başladı. Öğleden sonra karayele dönecek. Sıcaklıkta değişiklik olmayacak ama kuvvetli yağış gelecek. Kırklareli, Edirne Tekirdağ ve İstanbul Avrupa yakasında etkili olacak. Çanakkale'de de tehlike var. Avrupa yakası risk altında bugün. Arnavutköy, Bağcılar'da etkili olacak ve Boğazlar çevresinde yaklaşacak. Su baskını riski olabilir. Akşama kadar devam edecek ve akşam etkisini kaybedecek. Balıkesir civarında ise etkisi sürecek. Akşam saatlerinde İzmir'de, Manisa'da şiddetli sağanak var. Bu geceyi de İzmir'de risk var diyerek ihtarda bulunalım.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması ise şöyle;

'Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya'da, akşam saatlerine doğru İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile zamanla Yalova ve Bursa'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

