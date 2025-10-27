İstanbul'a Dolu Uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen Sel Riski Olan Yerleri Açıkladı

Sıcaklık İstanbul'da 25, Samsun'da Sinop'ta 30 derecelere kadar çıkacak. Bir dengesizlik var. Antalya İstanbul aynı sıcaklığa sahip. Sabah lodos fırtına şeklinde esiyordu. Şu an hızı azalmaya başladı. Öğleden sonra karayele dönecek. Sıcaklıkta değişiklik olmayacak ama kuvvetli yağış gelecek. Kırklareli, Edirne Tekirdağ ve İstanbul Avrupa yakasında etkili olacak. Çanakkale'de de tehlike var. Avrupa yakası risk altında bugün. Arnavutköy, Bağcılar'da etkili olacak ve Boğazlar çevresinde yaklaşacak. Su baskını riski olabilir. Akşama kadar devam edecek ve akşam etkisini kaybedecek. Balıkesir civarında ise etkisi sürecek. Akşam saatlerinde İzmir'de, Manisa'da şiddetli sağanak var. Bu geceyi de İzmir'de risk var diyerek ihtarda bulunalım.