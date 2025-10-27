Sosyal Hizmetler Yurdundan İzinsiz Olarak Ayrılmış: 16 Yaşındaki Bennur 2 Gündür Kayıp
Denizli’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurttan iki gün önce izinsiz olarak ayrılan 16 yaşındaki Bennur Gezgen’den iki gündür haber alınamıyor. Ekiplerin kız çocuğunu bulması için çalışmaları sürerken, ailesi ve yakınları ise Bennur’un hayatından endişe ediyor.
Denizli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan Bennur Gezgen’i arama çalışmaları devam ediyor.
