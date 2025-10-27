onedio
Sosyal Hizmetler Yurdundan İzinsiz Olarak Ayrılmış: 16 Yaşındaki Bennur 2 Gündür Kayıp

Denizli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.10.2025 - 09:26

Denizli’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurttan iki gün önce izinsiz olarak ayrılan 16 yaşındaki Bennur Gezgen’den iki gündür haber alınamıyor. Ekiplerin kız çocuğunu bulması için çalışmaları sürerken, ailesi ve yakınları ise Bennur’un hayatından endişe ediyor.

Denizli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan Bennur Gezgen’i arama çalışmaları devam ediyor.

Denizli’de yaşayan 16 yaşındaki Bennur Gezgen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurttan 2 gün önce izinsiz olarak ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Yetkililer, Bennur’un bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. 

Genç kızın durumundan endişe eden ailesi ve yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Bennur’u gören ya da nerede olduğunu bilenlerin en yakın emniyet birimlerine bilgi vermesi istendi.

