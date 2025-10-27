Define Çetesinin Oyunu: Arsalara Değeri Olmayan Metaller Gömüp Vatandaşları Dolandırmışlar
Ankara merkezli define çetesinin oyunu ortaya çıktı. Kendilerini “define bulucu” olarak tanıtan çete üyeleri daha öncesinde arsalara gömdükleri değersiz metalleri arsa sahiplerine buldurarak komisyon parası talep ediyorlarmış. Bu yöntemle 15 ayrı kişiyi yaklaşık 13 milyon dolandıran çeteye yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı ve 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dolandırıcıların “define” oyunu Ankara Asayiş Şube polis ekiplerinin yaptığı operasyonla ortaya çıktı.
Sahte arkeoloji uzmanları bile var.
