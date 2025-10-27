onedio
Define Çetesinin Oyunu: Arsalara Değeri Olmayan Metaller Gömüp Vatandaşları Dolandırmışlar

Define Çetesinin Oyunu: Arsalara Değeri Olmayan Metaller Gömüp Vatandaşları Dolandırmışlar

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
27.10.2025 - 08:56

Ankara merkezli define çetesinin oyunu ortaya çıktı. Kendilerini “define bulucu” olarak tanıtan çete üyeleri daha öncesinde arsalara gömdükleri değersiz metalleri arsa sahiplerine buldurarak komisyon parası talep ediyorlarmış. Bu yöntemle 15 ayrı kişiyi yaklaşık 13 milyon dolandıran çeteye yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı ve 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcıların “define” oyunu Ankara Asayiş Şube polis ekiplerinin yaptığı operasyonla ortaya çıktı.

Dolandırıcıların “define” oyunu Ankara Asayiş Şube polis ekiplerinin yaptığı operasyonla ortaya çıktı.

Arsa sahiplerini tespit eden dolandırıcılar, arsa sahiplerinin arazilerine günler öncesinden değeri olmayan sözde tarihi eserleri gömerek ilk teması kuruyordu.

Görüşmede, arazilerinde gömü-define olabileceğini söyleyen şüpheliler, sözde asırlık define haritalarını gösteriyor ve define radar sisteminden alarm aldıklarını öne sürüyordu.

Arsa sahiplerinin eline kazma kürek verip yeri kazdıran şüpheliler, kazı sonucu bulunan malzemeleri el çabukluğuyla alıp torbaya koyarak araziden hemen ayrılıyordu. Sonradan tekrar müşterilerle irtibata geçip malzemeleri arkeologlara ve uzmanlara göstereceklerinden bahsederek, değerlendirme parası istiyorlardı. Sözde tarihi eserlerin veya definelerin çok pahalıya satılacağını söyleyen şüpheliler, komisyon istiyordu.

Sahte arkeoloji uzmanları bile var.

Sahte arkeoloji uzmanları bile var.

Arazi sahiplerini tarihi eser uzmanı olarak tanıtan şahıslarla görüştüren şüpheliler, malzemeleri uzmanların incelediklerini, yüksek tutara yurt dışında satabileceklerini söylüyordu. Bunun için yurt dışına çıkarma işini kendilerinin yapacağını söyleyerek para alıyordu.

Operasyon günü şüphelilerin evlerinde ve arabalarında arama yapan polisler, tarihi eser süsü verilen haç, küp, ayna gibi materyalleri buldu. Takip sonucu şüpheliler tarafından vatandaşın arazisine gömdükleri malzemeleri de ele geçiren polisler, yakaladıkları şahısların telefonlarında ve bilgisayarlarında da inceleme yaptı.

Polis ekiplerinin operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı ve çete üyesi 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Ao35

Ülkemde "Neşeli Hayat" arayan çok olunca, Sülün Osmanlar bitmez

heisenberg

Sahte arkeoloji uzmani ne mk sahte doktor var !! bunlar bizi kesmez artık başka şeylerle gelin ..