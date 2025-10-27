Define Çetesinin Oyunu: Arsalara Değeri Olmayan Metaller Gömüp Vatandaşları Dolandırmışlar

Arazi sahiplerini tarihi eser uzmanı olarak tanıtan şahıslarla görüştüren şüpheliler, malzemeleri uzmanların incelediklerini, yüksek tutara yurt dışında satabileceklerini söylüyordu. Bunun için yurt dışına çıkarma işini kendilerinin yapacağını söyleyerek para alıyordu.

Operasyon günü şüphelilerin evlerinde ve arabalarında arama yapan polisler, tarihi eser süsü verilen haç, küp, ayna gibi materyalleri buldu. Takip sonucu şüpheliler tarafından vatandaşın arazisine gömdükleri malzemeleri de ele geçiren polisler, yakaladıkları şahısların telefonlarında ve bilgisayarlarında da inceleme yaptı.

Polis ekiplerinin operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı ve çete üyesi 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.