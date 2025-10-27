onedio
27 Ekim Pazartesi Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Alarmı!

İsmail Kahraman
27.10.2025 - 08:28

Yeni haftanın ilk gününden hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İstanbul, İzmir ve Manisa çevreleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıladı. AKOM’dan yapılan açıklamada İstanbul’da kilometreye 30 kilo yağış düşebileceği açıklanmıştı. Ayrıca Marmara Bölgesi’nin bazı kentleri için dolu tehlikesi de var.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlandığı haftalık hava durumu tahminleri... 👇

Türkiye bugün iki ayrı hava dalgasının karşılaşmasına sahne olacak.

Lodosla birlikte öğlene kadar bazı kentlerde hava sıcaklıları yaz aylarını aratmayacak. Bursa, Sakarya, Balıkesir, Kocaeli, Yalova gibi kentlerde hava sıcakları 28’i bulacak.

İstanbul ise güne kapalı bir hava ile başlarken, kuvvetli yağış ve rüzgarın öğlenden sonra etkisini artırması bekleniyor. AKOM’dan yapılan açıklamda sel ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılmıştı.

Ayrıca kuvvetli yağış ve fırtına İzmir ve Manisa çevrelerinde de etkili olacak. Lodos sonrasında Balkanlar kaynaklı soğuk hava nedeniyle özellikle Marmara Bölgesi’nde dolu tehlikesi de var.

27 Ekim Pazartesi Hava Durumu 👇

28 Ekim Salı Hava Durumu 👇

29 Ekim Çarşamba Hava Durumu 👇

30 Ekim Perşembe Hava Durumu 👇

31 Ekim Cuma Hava Durumu 👇

