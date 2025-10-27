27 Ekim Pazartesi Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Alarmı!

Lodosla birlikte öğlene kadar bazı kentlerde hava sıcaklıları yaz aylarını aratmayacak. Bursa, Sakarya, Balıkesir, Kocaeli, Yalova gibi kentlerde hava sıcakları 28’i bulacak.

İstanbul ise güne kapalı bir hava ile başlarken, kuvvetli yağış ve rüzgarın öğlenden sonra etkisini artırması bekleniyor. AKOM’dan yapılan açıklamda sel ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılmıştı.

Ayrıca kuvvetli yağış ve fırtına İzmir ve Manisa çevrelerinde de etkili olacak. Lodos sonrasında Balkanlar kaynaklı soğuk hava nedeniyle özellikle Marmara Bölgesi’nde dolu tehlikesi de var.