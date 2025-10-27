27 Ekim Pazartesi Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Alarmı!
Yeni haftanın ilk gününden hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İstanbul, İzmir ve Manisa çevreleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıladı. AKOM’dan yapılan açıklamada İstanbul’da kilometreye 30 kilo yağış düşebileceği açıklanmıştı. Ayrıca Marmara Bölgesi’nin bazı kentleri için dolu tehlikesi de var.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlandığı haftalık hava durumu tahminleri... 👇
Türkiye bugün iki ayrı hava dalgasının karşılaşmasına sahne olacak.
27 Ekim Pazartesi Hava Durumu 👇
28 Ekim Salı Hava Durumu 👇
29 Ekim Çarşamba Hava Durumu 👇
30 Ekim Perşembe Hava Durumu 👇
31 Ekim Cuma Hava Durumu 👇
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
