onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
2025’in En Çok Rötar Yapan Hava Yolu Şirketleri Belli Oldu: Milyonlarca Saat Kaybedildi

2025’in En Çok Rötar Yapan Hava Yolu Şirketleri Belli Oldu: Milyonlarca Saat Kaybedildi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 17:35

Uçuş takip uygulaması Flighty, 2025 yılına ait Global Passport Report sonuçlarını paylaştı. Milyonlarca yolcunun uçuş verisine dayanan rapor, yılın en fazla rötar yapan hava yollarını ortaya koydu. Analize göre yolcular, yıl boyunca milyonlarca saatini gecikmeler nedeniyle havalimanlarında geçirdi. Listenin zirvesinde ise düşük maliyetli hava yolları dikkat çekti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uçuşlarının yüzde 29’u geciken hava yolları, zirveyi paylaştı

Uçuşlarının yüzde 29’u geciken hava yolları, zirveyi paylaştı

Flighty verilerine göre Ryanair, easyJet ve Air France, uçuşlarının yüzde 29 oranında gecikmesiyle 2025’in en çok rötar yapan hava yolları arasında ilk sırayı paylaştı. Uygulama, kullanıcıların bireysel uçuş planlarını, uçakların önceki seferlerini ve geçmiş performanslarını eş zamanlı takip ederek gecikme hesaplaması yaptı.

Raporda, Flighty kullanıcılarının yıl boyunca 22 milyondan fazla uçuş gerçekleştirdiği, toplamda ise 78 milyon saatin üzerinde havada kalındığı bilgisi yer aldı. Tespit edilen gecikmeler sonucunda yolcuların kaybettiği toplam süre 3.9 milyon saat olarak hesaplandı. Veriler, gecikmelerin artık istisnai değil yaygın hale geldiğini gösterdi.

ABD ve diğer ülkelerde tablo değişmedi

ABD ve diğer ülkelerde tablo değişmedi

Listenin dördüncü sırasında Frontier Airlines yer aldı. ABD merkezli hava yolu, uçuşlarının yüzde 28’inin gecikmesiyle ülke genelinde en fazla rötar yaşayan şirket olarak kayıtlara geçti. Onu yüzde 26 gecikme oranıyla Lufthansa ve Qantas izledi.

Listenin devamında ise KLM Royal Dutch Airlines, Air Canada, JetBlue Airways ve Southwest Airlines yer aldı. Söz konusu hava yollarının her biri uçuşlarının yüzde 25’inde gecikme yaşadı. Flighty yetkilileri, rötar oranlarının özellikle yoğun hatlarda ve aktarmalı uçuşlarda yükseldiğine dikkat çekti.

Yoğun dönemler öncesi rötar uyarıları arttı

Yoğun dönemler öncesi rötar uyarıları arttı

Raporda yalnızca kalkış gecikmeleri değil, uçakların piste inişinden kapıya yanaşmasına kadar geçen süreler de analiz edildi. Pist yoğunluğu, park yeri beklemeleri ve hava trafiği nedeniyle 2025’te her 10 uçuşun üçünde iniş sonrası süre uzadı. Toplamda 1.4 milyon saatlik ek bekleme süresi hesaplandı. Uçuş başına ortalama kayıp süre ise 14 dakika olarak belirlendi.

Yıl sonuna yaklaşırken grevler ve personel eylemleri de rötar riskini artıran unsurlar arasında gösterildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın