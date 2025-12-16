2025’in En Çok Rötar Yapan Hava Yolu Şirketleri Belli Oldu: Milyonlarca Saat Kaybedildi
Uçuş takip uygulaması Flighty, 2025 yılına ait Global Passport Report sonuçlarını paylaştı. Milyonlarca yolcunun uçuş verisine dayanan rapor, yılın en fazla rötar yapan hava yollarını ortaya koydu. Analize göre yolcular, yıl boyunca milyonlarca saatini gecikmeler nedeniyle havalimanlarında geçirdi. Listenin zirvesinde ise düşük maliyetli hava yolları dikkat çekti.
Uçuşlarının yüzde 29’u geciken hava yolları, zirveyi paylaştı
ABD ve diğer ülkelerde tablo değişmedi
Yoğun dönemler öncesi rötar uyarıları arttı
