2025’in En Çok Rötar Yapan Hava Yolu Şirketleri Belli Oldu: Milyonlarca Saat Kaybedildi

Flighty verilerine göre Ryanair, easyJet ve Air France, uçuşlarının yüzde 29 oranında gecikmesiyle 2025’in en çok rötar yapan hava yolları arasında ilk sırayı paylaştı. Uygulama, kullanıcıların bireysel uçuş planlarını, uçakların önceki seferlerini ve geçmiş performanslarını eş zamanlı takip ederek gecikme hesaplaması yaptı.

Raporda, Flighty kullanıcılarının yıl boyunca 22 milyondan fazla uçuş gerçekleştirdiği, toplamda ise 78 milyon saatin üzerinde havada kalındığı bilgisi yer aldı. Tespit edilen gecikmeler sonucunda yolcuların kaybettiği toplam süre 3.9 milyon saat olarak hesaplandı. Veriler, gecikmelerin artık istisnai değil yaygın hale geldiğini gösterdi.