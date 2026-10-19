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Alevler Tüm Evini Sarmıştı: Aras Bulut İynemli 4 Katlı Villasını Yenilerken Servet Harcadı!

Alevler Tüm Evini Sarmıştı: Aras Bulut İynemli 4 Katlı Villasını Yenilerken Servet Harcadı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 13:23
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Sarıyer'deki 4 katlı villasında çıkan yangınla hayranlarını korkutan Aras Bulut İynemli, alevlerin bıraktığı izleri silmek için evini baştan aşağı yeniletti. Dört ay süren tadilatın ardından lüks villa yepyeni bir görünüme kavuşurken, ünlü oyuncunun bu dönüşüm için harcadığı para da kulislerde konuşulmaya başladı.

Kaynak: Takvim - Ufuk Özcan

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Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Mete'siyle tanındı, Çukur ve Deha'yla zirveye çıktı.

Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Mete'siyle tanındı, Çukur ve Deha'yla zirveye çıktı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki'deki Mete Akarsu rolüyle izleyicinin gönlünü fetheden Aras Bulut İynemli, İçerde, Çukur ve Deha gibi reyting listelerinin üst sıralarına yerleşen dizilerle kariyerini zirveye taşıdı. Beyazperdede Atatürk 1881-1919 filmlerinde Mustafa Kemal'i canlandıran oyuncu, şimdi de Onur Saylak'ın yönettiği, Nilperi Şahinkaya ile başrolü paylaştığı Netflix dizisi Eve Giden Yol'la ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Eylül ayında ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan İynemli'nin test sonucunun negatif çıktığı haber de kısa süre önce gündeme oturmuştu. Kamera karşısında pek çok zorlu sahneye imza atan ünlü oyuncunun gerçek hayattaki en korkutucu anlarından biri ise iki yılı aşkın süre önce Sarıyer'deki evinde yaşandı.

Aras Bulut İynemli'nin ev yangını bahçedeki ahşap saunada başladı ve villanın çatısına kadar sıçradı.

Aras Bulut İynemli'nin ev yangını bahçedeki ahşap saunada başladı ve villanın çatısına kadar sıçradı.

17 Ağustos 2024'te Uskumruköy'deki 4 katlı villanın bahçesinde sauna olarak kullanılan ahşap yapıda başlayan yangın, kısa sürede ana binaya sıçrayarak dış cepheyi ve çatıyı sardı.

Maden, Yavuz Sultan Selim, Sarıyer ve Kemerburgaz'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında yaralanan olmazken, o sırada evde bulunan İynemli yaşadıklarını 'Evdeydim, uyumuyordum. Geçti gitti diyelim' sözleriyle anlatmış, 'İyi ki daha kötüsü olmadı, iyi ki uyuyakalmadım diyoruz' diyerek yaşadığı korkuyu dile getirmişti.

Aras Bulut İynemli villasını 4 ay süren tadilatla baştan aşağı yeniledi.

Aras Bulut İynemli villasını 4 ay süren tadilatla baştan aşağı yeniledi.

Yangının izlerini tamamen silmek isteyen İynemli, Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre Sarıyer'deki villasını ikinci kez tadilata soktu. Dört ay süren çalışmada dış cepheden iç dekorasyona kadar evin her köşesi elden geçirilirken, ünlü oyuncunun villayı adeta sıfırladığı ve bu dönüşüm için servet harcadığı konuşuluyor, ancak net bir rakam paylaşılmadı.

'Aras Bulut İynemli nerede oturuyor?' sorusunun yanıtı da yine bu villa; oyuncu, yangın gecesi de içinde olduğu Uskumruköy'deki evinden vazgeçmeyip onu yeniden yaşanır hale getirmeyi seçti. İynemli'nin evi için cebini rahat tutması ilk kez gündeme gelmiyor, 2018'de Zekeriyaköy'de aylık 10 bin liraya kiraladığı eve yaklaşık 150 bin liralık dekorasyon yaptırması da magazin sayfalarına taşınmıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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