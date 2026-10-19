Alevler Tüm Evini Sarmıştı: Aras Bulut İynemli 4 Katlı Villasını Yenilerken Servet Harcadı!

Öyle Bir Geçer Zaman ki'deki Mete Akarsu rolüyle izleyicinin gönlünü fetheden Aras Bulut İynemli, İçerde, Çukur ve Deha gibi reyting listelerinin üst sıralarına yerleşen dizilerle kariyerini zirveye taşıdı. Beyazperdede Atatürk 1881-1919 filmlerinde Mustafa Kemal'i canlandıran oyuncu, şimdi de Onur Saylak'ın yönettiği, Nilperi Şahinkaya ile başrolü paylaştığı Netflix dizisi Eve Giden Yol'la ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Eylül ayında ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan İynemli'nin test sonucunun negatif çıktığı haber de kısa süre önce gündeme oturmuştu. Kamera karşısında pek çok zorlu sahneye imza atan ünlü oyuncunun gerçek hayattaki en korkutucu anlarından biri ise iki yılı aşkın süre önce Sarıyer'deki evinde yaşandı.