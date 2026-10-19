Alevler Tüm Evini Sarmıştı: Aras Bulut İynemli 4 Katlı Villasını Yenilerken Servet Harcadı!
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Sarıyer'deki 4 katlı villasında çıkan yangınla hayranlarını korkutan Aras Bulut İynemli, alevlerin bıraktığı izleri silmek için evini baştan aşağı yeniletti. Dört ay süren tadilatın ardından lüks villa yepyeni bir görünüme kavuşurken, ünlü oyuncunun bu dönüşüm için harcadığı para da kulislerde konuşulmaya başladı.
Kaynak: Takvim - Ufuk Özcan
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Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Mete'siyle tanındı, Çukur ve Deha'yla zirveye çıktı.
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Aras Bulut İynemli'nin ev yangını bahçedeki ahşap saunada başladı ve villanın çatısına kadar sıçradı.
Aras Bulut İynemli villasını 4 ay süren tadilatla baştan aşağı yeniledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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