Camavinga, Arda Güler'in Hediye Ettiği Türkiye Formasıyla Paylaşım Yaptı

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nun ilk maçında 25 Eylül 2026'da Kocaeli Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın tek golü 54. dakikada Kylian Mbappe'den geldi. Camavinga, 78. dakikada Cherki'nin yerine oyuna girdi. Türkiye'nin kalecisi Uğurcan Çakır ise 87. dakikada ceza sahası dışında elle oynadığı gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü. A Milli Takım gruba bu sonuçla mağlubiyetle başlamış oldu.

Maçın ardından Real Madrid'in üç oyuncusu birbirine yakın göründü. Mbappe, Arda Güler'le çekilen fotoğrafını 'Habibi' notuyla paylaştı, ardından Güler ve Camavinga'nın birlikte yer aldığı bir kare daha ekledi.