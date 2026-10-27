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Camavinga, Arda Güler'in Hediye Ettiği Türkiye Formasıyla Paylaşım Yaptı

Camavinga, Arda Güler'in Hediye Ettiği Türkiye Formasıyla Paylaşım Yaptı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2026 - 16:28
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Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, sosyal medya hesabından Türkiye A Milli Takım formasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Formanın, takım arkadaşı Arda Güler'in o maçın ardından hediye ettiği forma olduğu aktarıldı. Kocaeli'de oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazanmıştı. Camavinga maçın ikinci yarısında oyuna girmişti. Maç sonrasında ortaya çıkan Arda Güler, Mbappe ve Camavinga dostluğu o günden beri futbol gündeminde konuşuluyordu, bugünkü paylaşım da bu hikâyeye yeni bir halka ekledi.

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Camavinga'nın paylaşımı şöyleydi:

Camavinga'nın paylaşımı şöyleydi:

Fransa, Kocaeli'de Mbappe'nin 54. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı

Fransa, Kocaeli'de Mbappe'nin 54. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nun ilk maçında 25 Eylül 2026'da Kocaeli Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın tek golü 54. dakikada Kylian Mbappe'den geldi. Camavinga, 78. dakikada Cherki'nin yerine oyuna girdi. Türkiye'nin kalecisi Uğurcan Çakır ise 87. dakikada ceza sahası dışında elle oynadığı gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü. A Milli Takım gruba bu sonuçla mağlubiyetle başlamış oldu.

Maçın ardından Real Madrid'in üç oyuncusu birbirine yakın göründü. Mbappe, Arda Güler'le çekilen fotoğrafını 'Habibi' notuyla paylaştı, ardından Güler ve Camavinga'nın birlikte yer aldığı bir kare daha ekledi.

Fransa Milli Takımı "Önce dostluk" notunu düşmüştü

Fransa Milli Takımı "Önce dostluk" notunu düşmüştü

Fransa Milli Takımı'nın resmi hesapları da maçın ardından aynı kareleri 'Önce dostluk' notuyla paylaşmıştı. Mbappe'nin Arda Güler'in Türkiye formasıyla göründüğü fotoğraflar da o günden kalma. Camavinga'nın bugünkü paylaşımı, aynı maçın ardından başlayan bu dostluk serisine yeni bir halka ekledi.

Mbappe, Arda Güler için bir süre önce 'küçük kardeşim' ifadesini kullanmıştı. Camavinga ile Güler ise Real Madrid'de takım arkadaşı olmanın ötesinde yakın arkadaş olarak anılıyor. Futbolda forma hediye etmek sık görülen bir jest, ama bu kez formanın üzerine maçın tarihi işlendiği için fotoğraf, o akşamın hatırası olarak öne çıkıyor. Camavinga'nın paylaşımının ardından Türk futbolseverlerin ilgisi de bu yüzden maça ve oyuncular arasındaki dostluğa yeniden çevrildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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