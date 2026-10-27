Camavinga, Arda Güler'in Hediye Ettiği Türkiye Formasıyla Paylaşım Yaptı
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Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, sosyal medya hesabından Türkiye A Milli Takım formasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Formanın, takım arkadaşı Arda Güler'in o maçın ardından hediye ettiği forma olduğu aktarıldı. Kocaeli'de oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazanmıştı. Camavinga maçın ikinci yarısında oyuna girmişti. Maç sonrasında ortaya çıkan Arda Güler, Mbappe ve Camavinga dostluğu o günden beri futbol gündeminde konuşuluyordu, bugünkü paylaşım da bu hikâyeye yeni bir halka ekledi.
Camavinga'nın paylaşımı şöyleydi:
Fransa, Kocaeli'de Mbappe'nin 54. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı
Fransa Milli Takımı "Önce dostluk" notunu düşmüştü
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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