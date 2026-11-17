Patlıcanın dokusu küçük gözeneklerle dolu. Bu gözenekler yağı ve suyu sünger gibi emiyor, patlıcanın lapa gibi olmasına yol açıyor. Tuzlu su ise patlıcanın içindeki fazla suyu dışarı çekiyor; dilimler daha diri kalıyor, acımsı tat da azalıyor.

Bugünkü patlıcanlarda acılık ıslah çalışmalarıyla büyük ölçüde azaltılmış olsa da tuz, kalan acılığı dengeliyor ve tadı yoğunlaştırıyor.