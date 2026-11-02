Köftenin Yumuşacık Olmasını Sağlayan Malzeme: İçi Yumuşacık Kalıyor, Pişerken Kurumuyor

Hindi gibi yağsız etlerle yapılan köftelerde bu sorun daha belirgin. Süzme yoğurt köfteyi hem nemli hem hafif tutuyor; koyu kıvamı sayesinde baharatların ete daha iyi tutunmasını da sağlıyor. Etle yoğurdu buluşturmak yeni bir fikir sayılmaz. Bu alışkanlık Orta Asya'da 13. ya da 14. yüzyıla kadar uzanıyor.