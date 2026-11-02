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Köftenin Yumuşacık Olmasını Sağlayan Malzeme: İçi Yumuşacık Kalıyor, Pişerken Kurumuyor

Köftenin Yumuşacık Olmasını Sağlayan Malzeme: İçi Yumuşacık Kalıyor, Pişerken Kurumuyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 11:28
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Özellikle yağsız kıymayla yapılan köfteler tavada kolayca kuruyabiliyor. Harca eklenen bir miktar süzme yoğurt, köftenin içini nemli tutmaya yardım ediyor. Ama tek başına yetmiyor; harcı nasıl karıştırdığınız ve ne kadar pişirdiğiniz de sonucu belirliyor.

İşte detaylar...

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Yoğurdun kattığı sıvı, köftenin çabucak fazla pişip kurumasını önlüyor.

Yoğurdun kattığı sıvı, köftenin çabucak fazla pişip kurumasını önlüyor.

Hindi gibi yağsız etlerle yapılan köftelerde bu sorun daha belirgin. Süzme yoğurt köfteyi hem nemli hem hafif tutuyor; koyu kıvamı sayesinde baharatların ete daha iyi tutunmasını da sağlıyor. Etle yoğurdu buluşturmak yeni bir fikir sayılmaz. Bu alışkanlık Orta Asya'da 13. ya da 14. yüzyıla kadar uzanıyor.

Kuru galeta unu yerine sütte ıslatılmış bayat ekmek köfteyi yumuşak tutuyor.

Kuru galeta unu yerine sütte ıslatılmış bayat ekmek köfteyi yumuşak tutuyor.

Her köftenin harcı bir arada tutacak bir bağlayıcıya ihtiyacı var. Sütte ıslatılmış bayat ekmeğin nişastası bu işi görürken köfteye sıvı da katıyor. Kuru galeta unu kullanıldığında ise köfte daha kuru ve sıkı oluyor.

Harcı az karıştırmak ve köfteyi aşırı pişirmemek gerekiyor.

Harcı az karıştırmak ve köfteyi aşırı pişirmemek gerekiyor.

Malzemeler uzun süre karıştırılınca etteki proteinler birbirine bağlanıyor ve köfte sıkı, sert bir hal alıyor. Bu yüzden harç, her şey birleşene kadar nazikçe karıştırılmalı. Pişirirken de acele etmemek gerekiyor. Köftenin dışını tavada kızartıp ardından bir sosun içinde yavaşça pişirmek hem lezzet hem nem katıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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