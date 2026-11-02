Köftenin Yumuşacık Olmasını Sağlayan Malzeme: İçi Yumuşacık Kalıyor, Pişerken Kurumuyor
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Yoğurdun kattığı sıvı, köftenin çabucak fazla pişip kurumasını önlüyor.
Kuru galeta unu yerine sütte ıslatılmış bayat ekmek köfteyi yumuşak tutuyor.
Harcı az karıştırmak ve köfteyi aşırı pişirmemek gerekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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