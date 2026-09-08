Ne Yağda Yüzsün Ne de Kuru Olsun: Tam Kıvamında Bir Burger Köftesi Nasıl Pişer?

Bir burger köftesini efsane yapan şey, dışının hafif karamelize, içinin ise sulu kalmasıdır. Alevde ızgara yönteminde, et doğrudan ateşle temas eder ve fazla yağ ızgaranın tellerinden aşağı süzülür. Süzülen bu yağ, ateşle buluştuğunda muazzam bir duman oluşturarak ete o imza niteliğindeki 'isli' mangal aromasını kazandırır.

Tavada veya fritözde pişen etler daha yağlı olur. Bu da köftenin hem gereksiz yere ağırlaşmasına hem de dış yüzeyinin istenilen o hafif çıtır, karamelize dokuya ulaşamamasına neden olur.