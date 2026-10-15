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Köfteye Un Eklemeden Önce Düşünün: Kuru Çıkmasının Sebebi O Olabilir

Köfteye Un Eklemeden Önce Düşünün: Kuru Çıkmasının Sebebi O Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 09:21
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Köfte karışımı dağılmasın diye bir avuç un serpmek, birçok mutfakta düşünmeden yapılan bir refleks. Mutfak tüyolarında ise bu alışkanlığın köfteyi kurutup sertleştirebildiği, bağlama işini daha iyi yapan yöntemlerin bulunduğu söyleniyor. Bayat ekmek, ölçülü yoğurma ve buzdolabında bekletme bunların başında geliyor.

Kaynak: Tasting Table

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Köfteyi bağlamak için un şart değil, çoğu zaman tavada kurumasına yol açıyor

Köfteyi bağlamak için un şart değil, çoğu zaman tavada kurumasına yol açıyor

Köfte harcı kolay dağılmasın diye eline un alıp serpmek, mutfakta nesilden nesile aktarılan bir alışkanlık. Mutfak tüyolarında sık tekrarlanan uyarıya göre un, kıymanın içindeki sıvıyı kendine çekiyor. Pişme sırasında köfte bu nemi geri veremeyince yapı sıkılaşıyor, ortaya kuru ve hamurumsu bir lokma çıkıyor. Fazla kaçan her kaşık, köftenin tadını da geriye itiyor.

Çoğu zaman sorun bağlayıcı eksikliği değil. Karışımın yeterince birleşmemesi, kıymanın sıcak ve gevşek kalması ya da soğanın suyunun fazla olması köftenin tavada dağılmasına yol açıyor. Bu üç nokta düzelince unun yerine getirdiği iş zaten kendiliğinden hallolmuş oluyor.

Bayat ekmek, köftenin suyunu içinde tutuyor

Bayat ekmek, köftenin suyunu içinde tutuyor

Köfteyi bir arada tutmanın daha nazik yolu, nemi dışarı atmak yerine içeride saklayan bir bağlayıcı kullanmak. Tasting Table'daki yazıya göre ekmek kırıntıları, pişerken etin suyunu emen küçük süngerler gibi çalışıyor. Hem nemi tutuyor hem de köftenin ızgarada ya da tavada dağılmasını engelliyor. Bunun için bayat beyaz ekmek ya da ekşi maya ekmeği ufalanıp kıymaya karıştırılabiliyor.

Kuralın bir sınırı var: Ekmek de fazla kaçmamalı. Mashed'in köfte hatalarını anlattığı yazıda kırıntı az olursa köftenin kuru, çok olursa yumuşayıp dağılabilir hale geldiği belirtiliyor. Yazar, markaya göre yoğunluğu değişen galeta ununu kaşıkla değil tartarak ölçmeyi öneriyor. Evde ekmek içi kullanırken suda ıslatıp iyice sıkmak aynı dengeyi kurmaya yardımcı oluyor.

Rendelenmiş soğan da aynı dikkati istiyor. Suyu süzülmeden eklenen soğan karışımı gevşetiyor, köftenin tavada şeklini korumasını zorlaştırıyor. Yumurta kullanılacaksa da miktarı kaçırmamak gerekiyor; fazlası karışımı yumuşatıp köfteyi süngerimsi yapabiliyor.

Harcı elle ve az yoğurmak köftenin yumuşak kalmasını sağlıyor

Harcı elle ve az yoğurmak köftenin yumuşak kalmasını sağlıyor

Harcı hazırlarken en az bağlayıcı kadar elin hafifliği de önem taşıyor. Mashed'deki yazıda karışımı gereğinden fazla yoğurmanın ya da bastırmanın köfteyi yoğun, sert ve lastiğimsi yaptığı belirtiliyor. Yazar, malzemeleri kaşık yerine elle karıştırmayı ve kıymayı mümkün olduğunca az işlemeyi öneriyor.

Pratik anlamı şu: Ekmek, soğan ve baharatlar kıymaya eşit dağılana kadar yoğurmak yeterli. Bu noktadan sonra harcı sıkıştırmak köfteye yumuşaklık değil sertlik katıyor.

Karışımı yarım saat buzdolabında dinlendirmek şekli koruyor

Karışımı yarım saat buzdolabında dinlendirmek şekli koruyor

Karışım elinize yapışıyor ve şekil vermek zorlaşıyorsa çözüm yine un değil, zaman. Mashed'e göre yumuşak ve yapışkan bir harç, şekillendirilmeden önce 20 dakika ile bir saat arasında buzdolabında bekletildiğinde toparlanıyor. Soğuk yağ ve et lifleri sertleşince köfte kolay şekil alıyor, tavada da formunu koruyor. Bu bekleme, daha fazla yoğurma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

Şekil verirken ellerin hafif ıslak olması harcın yapışmasını önlüyor. Şekillendirilen köfteleri tavaya almadan önce bir kez daha soğutmak da dağılma riskini azaltıyor. Bir sonraki köfte günü için akılda tutulacak sıra kısaca şu: ekmek ölçülü, soğan süzülmüş, harç az yoğrulmuş ve soğuk. Un ise rafta kalabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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