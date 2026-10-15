Köfteye Un Eklemeden Önce Düşünün: Kuru Çıkmasının Sebebi O Olabilir
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Köfte karışımı dağılmasın diye bir avuç un serpmek, birçok mutfakta düşünmeden yapılan bir refleks. Mutfak tüyolarında ise bu alışkanlığın köfteyi kurutup sertleştirebildiği, bağlama işini daha iyi yapan yöntemlerin bulunduğu söyleniyor. Bayat ekmek, ölçülü yoğurma ve buzdolabında bekletme bunların başında geliyor.
Kaynak: Tasting Table
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Köfteyi bağlamak için un şart değil, çoğu zaman tavada kurumasına yol açıyor
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Bayat ekmek, köftenin suyunu içinde tutuyor
Harcı elle ve az yoğurmak köftenin yumuşak kalmasını sağlıyor
Karışımı yarım saat buzdolabında dinlendirmek şekli koruyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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