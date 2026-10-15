Köfteye Un Eklemeden Önce Düşünün: Kuru Çıkmasının Sebebi O Olabilir

Köfte harcı kolay dağılmasın diye eline un alıp serpmek, mutfakta nesilden nesile aktarılan bir alışkanlık. Mutfak tüyolarında sık tekrarlanan uyarıya göre un, kıymanın içindeki sıvıyı kendine çekiyor. Pişme sırasında köfte bu nemi geri veremeyince yapı sıkılaşıyor, ortaya kuru ve hamurumsu bir lokma çıkıyor. Fazla kaçan her kaşık, köftenin tadını da geriye itiyor.

Çoğu zaman sorun bağlayıcı eksikliği değil. Karışımın yeterince birleşmemesi, kıymanın sıcak ve gevşek kalması ya da soğanın suyunun fazla olması köftenin tavada dağılmasına yol açıyor. Bu üç nokta düzelince unun yerine getirdiği iş zaten kendiliğinden hallolmuş oluyor.