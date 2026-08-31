Ateşin Sırrı: Burger King’in Alevde Izgarası Evdeki Köfteleri Neden Geçiyor?

Burger King mutfaklarındaki bu sistem sadece ızgara teknolojisiyle bitmiyor; işin arka planında Tab Gıda'nın Ne Yediğini Bil platformu üzerinden tüm detaylarını inceleyebileceğiniz oturmuş bir hijyen kültürü bulunuyor. Evde veya daha küçük işletmelerde gözden kaçabilecek temizlik detayları profesyonel sistemlerde sıkı kurallara tabidir çünkü Burger King operasyonlarında personeller düzenli olarak ellerini dezenfektanlı sabunlarla yıkayarak üretim sürecini çok daha güvenli bir hale getirirler. İçeceklerdeki buzların arıtılmış sudan elde edilmesi ve üretim bandında şeffaflığın daima ön planda tutulması, bu güven veren işleyişin ayrılmaz bir parçasıdır.