İçerik Üreticisi Franziska Niehus Afganistan Seyahatini Paylaştı

Taliban'ın Ağustos 2021'de Kabil'de yönetimi ele geçirmesinin ardından kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitimi yasaklandı, kadınların üniversiteye gitmesi de 2022'nin sonunda durduruldu. Kadınların birçok işte ve sivil toplum kuruluşunda çalışması da engellendi. Pek çok ülkenin dışişleri bakanlığı da vatandaşlarına Afganistan'a seyahat etmemelerini tavsiye ediyor.

Böyle bir tablo, ülkeye giden turistler için de ister istemez soru işaretleri doğuruyor. Kimilerine göre vize ve izin ücretlerinin yönetime gitmesi seyahati etik dışı hale getiriyor, yerel halkın yönetimden ayrı düşünülmesi gerektiğini savunanlar da var.

Niehus ise bu iki uç arasında bir yerde duruyor. Silahlı Taliban üyeleriyle fotoğraf çektirip 'Burası gayet güvenli ve normal' mesajı vermeyi 'problemli' bulurken, sıradan Afganlarla tanışmayı, yaşadıkları zorlukları dinlemeyi ve ülkenin güzelliklerini gösterirken ciddi sorunları da saklamamayı bambaşka bir şey olarak görüyor. Güzelliği göstermek gerçekleri saklamak anlamına gelmemeli diyen Niehus, bir ülkeyi sevmenin ve orada yaşayanlara hayran olmanın, yaşanan hak ihlallerine karşı çıkmaya engel olmadığını düşündüğünü belirtti.