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İçerik Üreticisi Franziska Niehus Afganistan Seyahatini Paylaştı

İçerik Üreticisi Franziska Niehus Afganistan Seyahatini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.10.2026 - 09:53

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Taliban'ın Ağustos 2021'de yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan, kadınlar ve kız çocukları üzerindeki kısıtlamalarla dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Haliyle böyle bir yönetimin olduğu ülkeye turist olarak gitmenin doğru olup olmadığı sorusu da seyahat tutkunlarının aklını kurcalıyor.

'travelcomic' ismiyle bilinen Franziska Niehus, Afganistan'a yaptığı gezinin ardından paylaştığı videoda bu soruya kendi cevabını verdi. Niehus, 'Afgan halkı Taliban'ı seçmedi' diyerek yerel insanlarla konuştuktan sonra yönetime kesinlikle katılmayan birçok kişiyle tanıştığını söyledi. Ülkenin hem güzelliklerini hem de sorunlarını bir arada gösteren görüntüler izleyenleri düşündürdü.

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Afganistan'a seyahat etmek etik mi?

Taliban'ın Ağustos 2021'de Kabil'de yönetimi ele geçirmesinin ardından kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitimi yasaklandı, kadınların üniversiteye gitmesi de 2022'nin sonunda durduruldu. Kadınların birçok işte ve sivil toplum kuruluşunda çalışması da engellendi. Pek çok ülkenin dışişleri bakanlığı da vatandaşlarına Afganistan'a seyahat etmemelerini tavsiye ediyor.

Böyle bir tablo, ülkeye giden turistler için de ister istemez soru işaretleri doğuruyor. Kimilerine göre vize ve izin ücretlerinin yönetime gitmesi seyahati etik dışı hale getiriyor, yerel halkın yönetimden ayrı düşünülmesi gerektiğini savunanlar da var.

Niehus ise bu iki uç arasında bir yerde duruyor. Silahlı Taliban üyeleriyle fotoğraf çektirip 'Burası gayet güvenli ve normal' mesajı vermeyi 'problemli' bulurken, sıradan Afganlarla tanışmayı, yaşadıkları zorlukları dinlemeyi ve ülkenin güzelliklerini gösterirken ciddi sorunları da saklamamayı bambaşka bir şey olarak görüyor. Güzelliği göstermek gerçekleri saklamak anlamına gelmemeli diyen Niehus, bir ülkeyi sevmenin ve orada yaşayanlara hayran olmanın, yaşanan hak ihlallerine karşı çıkmaya engel olmadığını düşündüğünü belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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