"Pehlivan Zannedebilirler" Demiş: Müjdat Gezen, Bülent Ersoy'a Soyadını Neden Verdiğini Anlattı
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Müjdat Gezen, Berna Laçin’in YouTube programı 5 Kart’ta Bülent Ersoy’a soyadını kendisinin verdiğini anlattı. Gezen, Diva’nın gerçek soyadı Erkoç’un “pehlivan” çağrışımı yapacağını düşündüğünü söyledi. Sakallı fotoğrafına bakıp “kibar bir çocuk” dediği genç sanatçıya “Ersoy” soyadını önerdiğini anlattı. Bu sözler, Ersoy’un Gezen’in Gırgıriye müzikalinden son anda ayrılmasının ardından geldi.
KAYNAK: Berna Laçin ile 5 Kart
Müjdat Gezen, 5 Kart'ta Bülent Ersoy'un soyadını kendisinin koyduğunu, Diva'nın da hayat hikâyesinde bunu yazdığını anlattı.
Maksim Gazinosu'nun sahibi Fahrettin Aslan, ilandaki "Erkoç" soyadını görünce Müjdat Gezen'i yanına çağırdı.
Gezen, ilandaki Erkoç'u kurşun kalemle silip Ersoy yaptı, ilk bir hafta Diva'yı sahneye kendisi takdim etti.
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