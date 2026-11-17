Gezen, o yıllarda Maksim Gazinosu'nda çalıştığını söyledi: 'Bir gün Fahrettin Aslan beni çağırdı, yanına gittim.'

Gazinonun ilanlarında o dönem Gönül Akkor, Bülent Erkoç, Müjdat Gezen ve Beyaz Kelebekler'in adları yer alıyordu. Fahrettin Aslan'ın takıldığı nokta ise listedeki yeni isimdi. Gezen, patronun sorusunu şöyle aktardı: 'Birazdan bu çocuk gelecek ama bu Erkoç ne?'

Gezen'in cevabı kısa ve netti: 'Abi, Erkoç diye bunu pehlivan zannedebilirler.' Usta sanatçı, itirazının gerekçesini de şu sözlerle açıkladı: 'Güzel türkücü adı olabilir ama assolist narin bir şeymiş.'