“Senin Ne Haddine!” Yılmaz Morgül’den Hülya Avşar’a Ağır Sözler, Bülent Ersoy’a Şok İddia

Esra Demirci - TV Editörü
25.04.2026 - 14:18

Türk sanat müziğinin önde gelen isimlerinden Yılmaz Morgül, Gökhan Çınar’ın YouTube’da yayınlanan Katarsis programında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Ünlü sanatçı, meslektaşlarına yönelik sert sözleri ve dikkat çeken iddialarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

KAYNAK: Katarsis/ Bana Göre TV

Yılmaz Morgül, Gökhan Çınar’ın YouTube’da yayınlanan Katarsis programına konuk oldu.

Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Morgül, sanat camiasından birçok isim hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Hülya Avşar’a yönelik sözlerinde, “Hülya Avşar benim karşımda Türk Sanat Müziği okumaya çalışıyor. Pardon? Hanımefendi sizin eğitiminiz nedir? Senin ne haddine Yılmaz Morgül’ün karşısında Türk musikisi okuyabilmek. Sen git üç maymunu oyna.” dedi. Ebru Gündeş hakkında ise “Ebru Gündeş, benden 3 yıl önce şöhret olmuştu ama benden önce hiç gazinoda çalışmamıştı.” ifadelerini kullandı.

"Ebru Gündeş'e kalbim çok kırık"

Yılmaz Morgül, Ebru Gündeş için 'Maxim ve Lunapark’tan teklif geldiğinde bana, ‘Yılmazcığım beni de sun, birlikte çalışalım’ diyordu. Onu patronuma öneren de, ilk sahne kıyafetini hazırlatan da bendim. 1997’de İstanbul Lunapark Gazinosu’nda patron, ‘Artık sürekli solistimiz Yılmaz Morgül olacak’ dedi. O haftadan sonra, aynı şirketteki arkadaşı Yılmaz Morgül değilmişim gibi bana her türlü düşmanlığı yaptı. Ona karşı kalbim çok kırık.” dedi.

"Bülent Ersoy, Erenköy'de apartman dairesinde oturuyor"

Yıldız Tilbe için duygusal açıklamalarda da bulunan Morgül, “Yıldız Tilbe’yi çok seviyorum. 20’li yaşlarıma dönsem Yıldız Tilbe ile evlenirdim. Onun hayatımda olmasını isterdim. Bana yoldaşlık yapmasını isterdim. O gerçek bir anne, gerçek bir ozan, gerçek bir sanatkâr. Onu deli gibi seviyorum.” dedi.

Dünya çapındaki sanatçılarla ilgili de iddialı çıkışlarda bulunan Morgül, Selda Bağcan’ı işaret ederek “Dünyada tanınan tek Türk ses sanatçısı Selda Bağcan’dır. Tarkan değil; kimse kusura bakmasın. Her yerde Selda Bağcan çalınıyor. Billboard listelerini hazırlayanlar onu tanıyor. Diğerleri parayla dinlenme, parayla takipçi alıyor. ‘Çıktığı gün dünyada 100 milyon dinlendi’ diyorlar; büyük yalan. Hepsi strateji, hepsi göz boyama.” dedi.

Bülent Ersoy hakkında da konuşan Morgül, “Bülent Ersoy'da çok büyük bir kompleks var. ‘25 tane dairem, süper lüks villalarım var’ diyor, yalan! Erenköy'de normal bir apartman dairesinde yaşıyor.” ifadelerini kullandı. Morgül’ün açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
