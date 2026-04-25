Yalı Çapkını Setinde Başlayan Aşkını Evlilikle Taçlandıran Beril Pozam'dan Kıskançlık İtirafı

Normal şartlarda özel hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih eden güzel oyuncu, Danla Bilic’in Danlacast programına misafir oldu. Program süresince evlilik kurumunun kendisine çok iyi geldiğini belirtti.

Çevresindeki herkese evlenmeyi tavsiye eden ünlü isim, ilişkisindeki merak edilen kıskançlık boyutuna da açıklık getirdi. Beril Pozam, genel olarak kıskanç bir yapısı olduğunu kabul etse de bu duygunun kısıtlayıcı bir boyuta ulaşmadığını ifade etti. Eşi Ersin Arıcı’yı sahiplenme biçimini anlatırken verdiği örnek ise dinleyenlere tebessüm ettirdi. Sosyal bir ortamda herhangi birinin Ersin Arıcı’nın yanına gelmesi durumunda hemen duruma müdahale ettiğini esprili bir dille aktardı. Böyle anlarda sessiz kalmak yerine hemen söze girip kendisini 'Ben de eşiyim' diyerek tanıtmadan duramadığını anlattı.