Keban Barajı'nda Oltaya Takıldı: 'Tatlı Su Hayaleti' Sudak Balığının Sivri Dişleri Görenleri Şaşırttı

Balığın ağzı karşıdan görüntülendiğinde, çenenin ön kısmında iki yanda yer alan büyük dişler ve ağız içindeki daha küçük diş sıraları birlikte görülüyor. Bu yapı, sudağın av yakalarken kaçışa fırsat bırakmayan bir avcı olarak tanımlanmasının nedenlerinden biri.

Keban Baraj Gölü'nde sudağın nadiren oltaya takılması, yakalanan her örneği bölgedeki balıkçılar için konuşulacak bir olaya dönüştürüyor. Ulucan'ın yakaladığı balığın görüntüleri kısa sürede gündem oldu ve diğer balıkçıların merakını çekti.