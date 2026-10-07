Keban Barajı'nda Oltaya Takıldı: 'Tatlı Su Hayaleti' Sudak Balığının Sivri Dişleri Görenleri Şaşırttı
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Elazığ'daki Keban Baraj Gölü'nde balıkçı İhsan Ulucan'ın oltasına, balıkçılar arasında 'tatlı suların hayaleti' olarak bilinen bir sudak balığı takıldı. Sivri dişleri ve yırtıcı yapısıyla dikkat çeken balık, bölgede merak uyandırdı. Etobur bir tür olan sudak, göldeki balıkçıların nadiren karşılaştığı avlar arasında yer alıyor.
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Ulucan'ın oltasına takılan sudak, ağzı açıldığı anda ortaya çıkan iri köpek dişleriyle görenleri şaşırttı.
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Önden bakıldığında üst ve alt çenedeki sivri diş dizisi, balığın neden "hayalet" diye anıldığını açıkça gösteriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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