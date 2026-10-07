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Keban Barajı'nda Oltaya Takıldı: 'Tatlı Su Hayaleti' Sudak Balığının Sivri Dişleri Görenleri Şaşırttı

Keban Barajı'nda Oltaya Takıldı: 'Tatlı Su Hayaleti' Sudak Balığının Sivri Dişleri Görenleri Şaşırttı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 11:34
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Elazığ'daki Keban Baraj Gölü'nde balıkçı İhsan Ulucan'ın oltasına, balıkçılar arasında 'tatlı suların hayaleti' olarak bilinen bir sudak balığı takıldı. Sivri dişleri ve yırtıcı yapısıyla dikkat çeken balık, bölgede merak uyandırdı. Etobur bir tür olan sudak, göldeki balıkçıların nadiren karşılaştığı avlar arasında yer alıyor.

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Ulucan'ın oltasına takılan sudak, ağzı açıldığı anda ortaya çıkan iri köpek dişleriyle görenleri şaşırttı.

Ulucan'ın oltasına takılan sudak, ağzı açıldığı anda ortaya çıkan iri köpek dişleriyle görenleri şaşırttı.

Keban Baraj Gölü'nde zaman zaman balıkçıların oltasına takılan sudak, nadir yakalanmasıyla tanınıyor. İhsan Ulucan'ın yakaladığı örnek ise yırtıcı yapısıyla özellikle dikkat çekti. Balıkçılar arasında 'tatlı suların hayaleti' lakabıyla anılan türün ağzının önünde, avını yakalamaya yarayan uzun ve sivri dişler göze çarpıyor.

Sudak, tatlı su ekosisteminin en dikkat çekici avcıları arasında sayılıyor. Tamamen balıklarla beslenen bu etobur tür, güçlü çene yapısı sayesinde yakaladığı avı bırakmıyor. Fotoğraflarda balığın pullu sırtı ve gümüşi başı, açık ağzındaki keskin dişlerle birlikte net biçimde görülüyor.

Önden bakıldığında üst ve alt çenedeki sivri diş dizisi, balığın neden "hayalet" diye anıldığını açıkça gösteriyor.

Önden bakıldığında üst ve alt çenedeki sivri diş dizisi, balığın neden "hayalet" diye anıldığını açıkça gösteriyor.

Balığın ağzı karşıdan görüntülendiğinde, çenenin ön kısmında iki yanda yer alan büyük dişler ve ağız içindeki daha küçük diş sıraları birlikte görülüyor. Bu yapı, sudağın av yakalarken kaçışa fırsat bırakmayan bir avcı olarak tanımlanmasının nedenlerinden biri.

Keban Baraj Gölü'nde sudağın nadiren oltaya takılması, yakalanan her örneği bölgedeki balıkçılar için konuşulacak bir olaya dönüştürüyor. Ulucan'ın yakaladığı balığın görüntüleri kısa sürede gündem oldu ve diğer balıkçıların merakını çekti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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