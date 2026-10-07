Dediklerinizi Süzgeçten Geçirin: Asla Eleştiri Kabul Edemeyen 4 Burç

Güneş'in yönettiği Aslan, hayatının merkezinde olmayı ve değer görmeyi sever. Emek verdiği bir işin ya da kendi fikrinin eleştirilmesi, Aslan için sadece o işin değil, kendisinin de sorgulanması anlamına gelebilir. Özellikle başkalarının önünde yapılan bir eleştiri gururunu fazlasıyla zedeleyebilir.

Bu yüzden Aslan ilk anda konuyu savunmaya, hatta karşı tarafın haksız olduğunu kanıtlamaya çalışabilir. Eleştiri sakin bir dille ve kimsenin duymadığı bir ortamda yapılırsa Aslan'ın bunu düşünmesi daha kolay olabilir. Onu ikna etmenin yolu çoğu zaman önce takdir etmekten geçiyor.