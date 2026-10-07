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Dediklerinizi Süzgeçten Geçirin: Asla Eleştiri Kabul Edemeyen 4 Burç

Dediklerinizi Süzgeçten Geçirin: Asla Eleştiri Kabul Edemeyen 4 Burç

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 11:32
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Bazı insanlar 'Bence şöyle yapsaydın daha iyi olurdu' cümlesini yapıcı bir öneri olarak duyar, bazıları ise doğrudan kişisel bir saldırı olarak algılar. Astrolojiye göre bu farkın arkasında burçların ego yapısı, gurur duygusu ve kendini koruma biçimi yatabilir. Özellikle bazı burçlar için eleştiri, fikre değil kişiliğe yöneltilmiş bir cümle gibi hissettirebilir. Peki eleştiriyi kabul etmekte en çok zorlanan burçlar hangileri?

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Bazı Burçlar Eleştiriye Neden Bu Kadar Sert Tepki Verir?

Bazı Burçlar Eleştiriye Neden Bu Kadar Sert Tepki Verir?

Astrolojide eleştiriye verilen tepki; ateş ve su elementlerinin duygusal yoğunluğu, sabit burçların direnci ve gezegenlerin yönettiği ego alanlarıyla ilişkilendirilebiliyor. Kendine güveni yüksek görünen bir burç bile içten içe onaylanmayı çok önemseyebilir. Bu yüzden karşısındaki kişi haklı olsa bile eleştiriyi duymak, ilk anda savunmaya geçmelerine neden olabilir.

Aslan

Aslan

Güneş'in yönettiği Aslan, hayatının merkezinde olmayı ve değer görmeyi sever. Emek verdiği bir işin ya da kendi fikrinin eleştirilmesi, Aslan için sadece o işin değil, kendisinin de sorgulanması anlamına gelebilir. Özellikle başkalarının önünde yapılan bir eleştiri gururunu fazlasıyla zedeleyebilir.

Bu yüzden Aslan ilk anda konuyu savunmaya, hatta karşı tarafın haksız olduğunu kanıtlamaya çalışabilir. Eleştiri sakin bir dille ve kimsenin duymadığı bir ortamda yapılırsa Aslan'ın bunu düşünmesi daha kolay olabilir. Onu ikna etmenin yolu çoğu zaman önce takdir etmekten geçiyor.

Koç

Koç

Mars'ın yönettiği Koç, hızlı karar veren ve dediğini yapan bir burç olarak bilinir. Bu yüzden verdiği kararın ya da attığı adımın sorgulanması, Koç'u kolayca sinirlendirebilir. Karşısındakini dinlemeye fırsat bulamadan sert bir cevap verdiği de olabilir.

Koç genellikle eleştiriyi 'Bana güvenmiyorsun' şeklinde algılayabilir. Öfkesi çabuk yükselse de çabuk geçebilir; birkaç saat sonra söylenenleri düşünüp haklı olduğunu içten içe kabul etse bile bunu hemen dile getirmeyebilir. Koç'a bir şey anlatmak istiyorsanız kısa, net ve suçlayıcı olmayan bir cümle çoğu zaman daha iyi sonuç verir.

Akrep

Akrep

Akrep duygularını kolay kolay belli etmese de eleştiriyi çok derinden hissedebilen burçlardan biri. Söylenen cümleyi uzun süre aklında tutabilir ve zamanı geldiğinde geri dönüp düşünebilir. Dışarıdan sakin görünse bile içinde ciddi bir kırgınlık biriktirebilir.

Özellikle samimi olduğu birinden gelen eleştiri, Akrep'te güven duygusunu sarsabilir. Böyle durumlarda tartışmak yerine sessizce uzaklaşmayı ya da karşısındakine mesafe koymayı tercih edebilir. Akrep'e eleştiri yaparken niyetin kötü olmadığını açıkça belli etmek, yaşanabilecek bir soğukluğu önleyebilir.

Boğa

Boğa

Venüs'ün yönettiği Boğa sabit bir burç ve fikrini değiştirmekte zorlanabilir. Alışkanlıklarının ya da yaptığı bir işin yanlış olduğunu duymak, Boğa için konfor alanının sorgulanması gibi hissettirebilir. Karşı çıkmak yerine sessiz kalıp aynı şekilde devam etmesi de mümkün.

Boğa'nın eleştiriyi kabul etmesi zaman alabilir; çünkü önce kendi içinde düşünmeyi ve kararını sindirmeyi sever. Üzerine fazla gidildiğinde inatlaşabilir, ancak ona zaman tanındığında kendi hatasını fark edip adım atabilir. Boğa'ya bir şeyi kabul ettirmek istiyorsanız acele etmemek en işe yarar yöntemlerden biri olabilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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