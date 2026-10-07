Dediklerinizi Süzgeçten Geçirin: Asla Eleştiri Kabul Edemeyen 4 Burç
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Bazı insanlar 'Bence şöyle yapsaydın daha iyi olurdu' cümlesini yapıcı bir öneri olarak duyar, bazıları ise doğrudan kişisel bir saldırı olarak algılar. Astrolojiye göre bu farkın arkasında burçların ego yapısı, gurur duygusu ve kendini koruma biçimi yatabilir. Özellikle bazı burçlar için eleştiri, fikre değil kişiliğe yöneltilmiş bir cümle gibi hissettirebilir. Peki eleştiriyi kabul etmekte en çok zorlanan burçlar hangileri?
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Bazı Burçlar Eleştiriye Neden Bu Kadar Sert Tepki Verir?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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