Ay ve Mars Aslan’da Buluştu: Bugün Ego Savaşına Girebilecek 4 Burç

Bugünün enerjisini en doğrudan hisseden burç elbette Aslan. Ay ve Mars’ın kendi burcunda buluşması özgüvenini artırabilir; bir toplantıda sözü almak, bir konuda liderliği üstlenmek veya uzun süredir beklettiğin bir işe başlamak isteyebilirsin. Bugünün yorumlarında Aslan için özellikle iş ortamında küçük bir güç mücadelesi ihtimaline vurgu yapılıyor.

Sorun ise karşındaki biri senin fikrine katılmadığında başlayabilir. Haklı olduğunu kanıtlamaya çalışırken tartışmayı gereğinden fazla büyütme ihtimalin var. Bugün her itirazı kişisel algılamamak ve son sözü mutlaka senin söylemen gerekmediğini hatırlamak işleri epey kolaylaştırabilir.