Ay ve Mars Aslan’da Buluştu: Bugün Ego Savaşına Girebilecek 4 Burç
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5 Ekim’de gökyüzünün tansiyonu biraz yükseliyor. Ay’ın Aslan burcunda Mars’la buluşması özgüveni ve harekete geçme isteğini artırırken, “Ben haklıyım” ısrarını da beraberinde getirebilir. Gün içinde küçük bir fikir ayrılığı beklenmedik şekilde büyüyebilir, özellikle de kimse geri adım atmak istemezse işler gereğinden fazla kişisel hale gelebilir. Peki Ay-Mars kavuşumundan en çok hangi burçlar etkilenebilir, bugün kimlerin gururuna biraz daha dikkat etmesi gerekiyor?
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Ay-Mars Kavuşumu Bugün Neden Gerilimi Artırabilir?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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