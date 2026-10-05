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Ay ve Mars Aslan’da Buluştu: Bugün Ego Savaşına Girebilecek 4 Burç

Ay ve Mars Aslan’da Buluştu: Bugün Ego Savaşına Girebilecek 4 Burç

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 11:59
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5 Ekim’de gökyüzünün tansiyonu biraz yükseliyor. Ay’ın Aslan burcunda Mars’la buluşması özgüveni ve harekete geçme isteğini artırırken, “Ben haklıyım” ısrarını da beraberinde getirebilir. Gün içinde küçük bir fikir ayrılığı beklenmedik şekilde büyüyebilir, özellikle de kimse geri adım atmak istemezse işler gereğinden fazla kişisel hale gelebilir. Peki Ay-Mars kavuşumundan en çok hangi burçlar etkilenebilir, bugün kimlerin gururuna biraz daha dikkat etmesi gerekiyor?

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Ay-Mars Kavuşumu Bugün Neden Gerilimi Artırabilir?

Ay-Mars Kavuşumu Bugün Neden Gerilimi Artırabilir?

Ay duygusal tepkilerimizle, Mars ise mücadele, cesaret ve öfkeyle ilişkilendiriliyor. İkisinin Aslan gibi kendini göstermekten, sözünü geçirmekten ve takdir görmekten hoşlanan bir burçta yan yana gelmesi günün enerjisini oldukça yükseltebilir. Bunun güzel tarafı cesaret gerektiren işleri ertelemeden halletmek ve kendini daha rahat ortaya koymak. Ancak aynı enerji kontrol edilmediğinde ani tepkilere, rekabete ve kimin daha güçlü olduğunu kanıtlama çabasına dönüşebilir.

Aslan

Aslan

Bugünün enerjisini en doğrudan hisseden burç elbette Aslan. Ay ve Mars’ın kendi burcunda buluşması özgüvenini artırabilir; bir toplantıda sözü almak, bir konuda liderliği üstlenmek veya uzun süredir beklettiğin bir işe başlamak isteyebilirsin. Bugünün yorumlarında Aslan için özellikle iş ortamında küçük bir güç mücadelesi ihtimaline vurgu yapılıyor.

Sorun ise karşındaki biri senin fikrine katılmadığında başlayabilir. Haklı olduğunu kanıtlamaya çalışırken tartışmayı gereğinden fazla büyütme ihtimalin var. Bugün her itirazı kişisel algılamamak ve son sözü mutlaka senin söylemen gerekmediğini hatırlamak işleri epey kolaylaştırabilir.

Akrep

Akrep

Akrep kolay kolay geri adım atan bir burç değil. Üstelik bugün Aslan’daki Ay-Mars kavuşumu, Akrep’in zaten güçlü olan kontrol ihtiyacını ve bir konuda kendi bildiğini okuma isteğini biraz daha artırabilir. Özellikle iş hayatında veya yakın ilişkilerde karşı tarafın tavrını olduğundan daha meydan okuyucu algılamak mümkün.

Öğleden sonra düşünceleri yanlış ifade etme ve iletişimde gerginlik yaşama ihtimali üzerinde duruluyor. Bugün cevap vermeden önce birkaç saniye beklemek Akrep’e tahmin ettiğinden çok daha fazla şey kazandırabilir. Çünkü mesele gerçekten büyük olmayabilir; yalnızca iki taraf da geri adım atmak istemiyor olabilir.

Kova

Kova

Kova genellikle olaylara daha mesafeli yaklaşsa da konu fikirleri olduğunda oldukça inatçı davranabiliyor. Aslan’daki hareketlilik bugün karşısındaki kişinin kendisine bir şey dayattığını düşündüğünde savunmaya geçmesine neden olabilir.

Özellikle partner, yakın arkadaş veya iş ortağıyla “Kim karar verecek?” tartışması yaşanabilir. Kova’nın kendi alanını korumak istemesi son derece doğal ancak sırf karşı çıkmış olmak için karşı çıkmak günün gereksiz gerilimlerinden biri olabilir. Bazen fikrini değiştirmek yenilmek değil, daha mantıklı seçeneği görmek anlamına geliyor.

Boğa

Boğa

Boğa’nın sabrı oldukça güçlü olabilir ama o sabır bir kez bittiğinde fikrini değiştirmek pek kolay değil. Bugün aile, ev düzeni veya kişisel sınırlar konusunda birinin planlarına müdahale ettiğini düşünürse beklenenden daha sert bir tepki verebilir.

Aslan’daki Ay-Mars enerjisinin Boğa’ya taşıdığı asıl sınav ise “Ben böyle istiyorum” ısrarı olabilir. Karşı taraf da aynı şekilde diretirse küçücük bir konu hızla güç savaşına dönüşebilir. Bugün alıştığın düzeni savunmak yerine gerçekten neyin önemli olduğuna bakmak daha iyi sonuç verebilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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