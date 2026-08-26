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31 Ağustos - 6 Eylül Haftasında Vizyona Girecek Filmler

31 Ağustos - 6 Eylül Haftasında Vizyona Girecek Filmler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 19:24 Son Güncelleme: 26.08.2026 - 19:29
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Eylül ayının ilk haftasında sinema salonlarında aksiyondan korkuya, bilim kurgudan animasyona kadar farklı türlerde yedi film gösterime girecek. Guy Ritchie imzalı “In The Grey” ve Eli Roth’un yeni korku filmi “Dondurmacı” haftanın öne çıkan yapımları olurken “Aşıklar Şehri” yıllar sonra yeniden beyaz perdeye dönecek.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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31 Ağustos - 6 Eylül Haftasında Vizyona Girecek Filmler

31 Ağustos - 6 Eylül Haftasında Vizyona Girecek Filmler

In The Grey

Devlet kayıtlarında görünmeyen seçkin bir operasyon ekibi, etki kurma, ağır silahlar ve patlayıcılar konusundaki uzmanlıklarıyla en tehlikeli görevleri yerine getirir. Acımasız bir diktatörün ele geçirdiği milyarlarca dolarlık serveti geri almakla görevlendirilen ekip, kendisini strateji, aldatmaca ve hayatta kalma mücadelesinin iç içe geçtiği imkânsız bir soygunun ortasında bulur.

  • Vizyon tarihi: 4 Eylül 2026

  • Süre: 1 saat 38 dakika

  • Tür: Aksiyon, gerilim

  • Yönetmen: Guy Ritchie

  • Senarist: Guy Ritchie

  • Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzalez

Dondurmacı

Sakin bir yaz kasabasına gelen dondurmacı, çocuklara dağıttığı tatlılarla kısa sürede ilgi odağı hâline gelir. Ancak masum görünen ikramların ardındaki korkunç gerçek ortaya çıktığında kasabanın huzurlu yaz günleri yerini giderek büyüyen bir kâbusa bırakır.

  • Vizyon tarihi: 4 Eylül 2026

  • Süre: 1 saat 27 dakika

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Eli Roth

  • Senaristler: Eli Roth, Noah Belson

  • Oyuncular: Ari Millen, Benjamin Byron Davis, Karen Cliche

Aşıklar Şehri

Oyuncu olabilmek için seçmelere katılan Mia ile kendi caz kulübünü açmanın hayalini kuran piyanist Sebastian’ın yolları Los Angeles’ta kesişir. İkili arasında başlayan aşk, kariyerleri için verdikleri mücadele ve karşılarına çıkan fırsatlar nedeniyle zorlu bir sınavdan geçer.

  • Yeniden vizyona giriş tarihi: 4 Eylül 2026

  • Süre: 2 saat 8 dakika

  • Tür: Müzikal, romantik

  • Yönetmen: Damien Chazelle

  • Senarist: Damien Chazelle

  • Oyuncular: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend

  • Yaş sınırı: 13+

Saldırı

Genetik müdahalelerle üstün savaşçılara dönüştürülen bir grup asker kontrolden çıkarak çölde saldırıya geçer. Küçük kızını korumaya çalışan deneyimli bir keskin nişancı, kaçan askerlerin karşısında tek başına durmak ve öğrendiği bütün savaş yöntemlerini kullanmak zorunda kalır.

  • Vizyon tarihi: 4 Eylül 2026

  • Süre: 1 saat 32 dakika

  • Tür: Aksiyon, bilim kurgu, gerilim, korku

  • Yönetmen: Adam Wingard

  • Senaristler: Adam Wingard, Simon Barrett

  • Oyuncular: Adria Arjona, Alex Pereira, Drew Starkey

Azem 6: Mühür

Geçmişinden uzaklaşarak kendisine yeni bir hayat kuran Ceren, yıllar sonra çocukluğunun geçtiği köye dönmek zorunda kalır. Köyde unutulduğu düşünülen eski bir lanet yeniden uyanırken Ceren’in bedeninde beliren gizemli mühür, onun yaklaşan doğaüstü olayların merkezinde bulunduğunu ortaya çıkarır.

  • Vizyon tarihi: 4 Eylül 2026

  • Süre: 1 saat 30 dakika

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Özgür Akbaş

  • Senaristler: Özgür Akbaş, Volkan Akbaş

  • Oyuncular: Alessa Dilara Demircan, Reyhan İlhan, Şükran Çağman

Doraemon: Nobita And The New Castle Of The Undersea Devil

Nobita ve arkadaşları, denizin derinliklerinde sırlarla ve hazinelerle dolu gizli bir kale keşfeder. Doraemon’un gelecekten getirdiği araçları kullanan ekip, okyanusun altında tehlikelerle karşılaştıkları ve dayanışmanın önemini öğrendikleri yeni bir maceraya atılır.

  • Vizyon tarihi: 4 Eylül 2026

  • Süre: 1 saat 42 dakika

  • Tür: Aile, animasyon, dram, fantastik, macera

  • Yönetmen: Tetsuo Yajima

  • Oyuncular: Wasabi Mizuta, Megumi Ōhara, Yumi Kakazu

Çılgın Böcekler

Yer altında yaşamaktan sıkılan dört hamam böceği, yeryüzüne çıkarak üniversite öğrencisi iki genç kadının evine yerleşir. Kısa sürede yeni arkadaşlar edinen böceklerin görüntüleri internete düşme tehlikesiyle karşılaşınca grup, hem kendilerini kurtarmak hem de kimliklerinin açığa çıkmasını önlemek için harekete geçer.

  • Vizyon tarihi: 4 Eylül 2026

  • Süre: 1 saat 20 dakika

  • Tür: Animasyon

  • Yönetmen: Burak Kaan Şimşeker

  • Senarist: Oktay Arabacı

  • Oyuncular: Mediha Nur Dere, Sıla Keçeci, Burak Kaan Şimşeker

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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