31 Ağustos - 6 Eylül Haftasında Vizyona Girecek Filmler

In The Grey
Devlet kayıtlarında görünmeyen seçkin bir operasyon ekibi, etki kurma, ağır silahlar ve patlayıcılar konusundaki uzmanlıklarıyla en tehlikeli görevleri yerine getirir. Acımasız bir diktatörün ele geçirdiği milyarlarca dolarlık serveti geri almakla görevlendirilen ekip, kendisini strateji, aldatmaca ve hayatta kalma mücadelesinin iç içe geçtiği imkânsız bir soygunun ortasında bulur.
Vizyon tarihi: 4 Eylül 2026
Süre: 1 saat 38 dakika
Tür: Aksiyon, gerilim
Yönetmen: Guy Ritchie
Senarist: Guy Ritchie
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzalez
Dondurmacı
Sakin bir yaz kasabasına gelen dondurmacı, çocuklara dağıttığı tatlılarla kısa sürede ilgi odağı hâline gelir. Ancak masum görünen ikramların ardındaki korkunç gerçek ortaya çıktığında kasabanın huzurlu yaz günleri yerini giderek büyüyen bir kâbusa bırakır.
Vizyon tarihi: 4 Eylül 2026
Süre: 1 saat 27 dakika
Tür: Korku
Yönetmen: Eli Roth
Senaristler: Eli Roth, Noah Belson
Oyuncular: Ari Millen, Benjamin Byron Davis, Karen Cliche
Aşıklar Şehri
Oyuncu olabilmek için seçmelere katılan Mia ile kendi caz kulübünü açmanın hayalini kuran piyanist Sebastian’ın yolları Los Angeles’ta kesişir. İkili arasında başlayan aşk, kariyerleri için verdikleri mücadele ve karşılarına çıkan fırsatlar nedeniyle zorlu bir sınavdan geçer.
Yeniden vizyona giriş tarihi: 4 Eylül 2026
Süre: 2 saat 8 dakika
Tür: Müzikal, romantik
Yönetmen: Damien Chazelle
Senarist: Damien Chazelle
Oyuncular: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend
Yaş sınırı: 13+
Genetik müdahalelerle üstün savaşçılara dönüştürülen bir grup asker kontrolden çıkarak çölde saldırıya geçer. Küçük kızını korumaya çalışan deneyimli bir keskin nişancı, kaçan askerlerin karşısında tek başına durmak ve öğrendiği bütün savaş yöntemlerini kullanmak zorunda kalır.
Vizyon tarihi: 4 Eylül 2026
Süre: 1 saat 32 dakika
Tür: Aksiyon, bilim kurgu, gerilim, korku
Yönetmen: Adam Wingard
Senaristler: Adam Wingard, Simon Barrett
Oyuncular: Adria Arjona, Alex Pereira, Drew Starkey
Azem 6: Mühür
Geçmişinden uzaklaşarak kendisine yeni bir hayat kuran Ceren, yıllar sonra çocukluğunun geçtiği köye dönmek zorunda kalır. Köyde unutulduğu düşünülen eski bir lanet yeniden uyanırken Ceren’in bedeninde beliren gizemli mühür, onun yaklaşan doğaüstü olayların merkezinde bulunduğunu ortaya çıkarır.
Vizyon tarihi: 4 Eylül 2026
Süre: 1 saat 30 dakika
Tür: Korku
Yönetmen: Özgür Akbaş
Senaristler: Özgür Akbaş, Volkan Akbaş
Oyuncular: Alessa Dilara Demircan, Reyhan İlhan, Şükran Çağman
Doraemon: Nobita And The New Castle Of The Undersea Devil
Nobita ve arkadaşları, denizin derinliklerinde sırlarla ve hazinelerle dolu gizli bir kale keşfeder. Doraemon’un gelecekten getirdiği araçları kullanan ekip, okyanusun altında tehlikelerle karşılaştıkları ve dayanışmanın önemini öğrendikleri yeni bir maceraya atılır.
Vizyon tarihi: 4 Eylül 2026
Süre: 1 saat 42 dakika
Tür: Aile, animasyon, dram, fantastik, macera
Yönetmen: Tetsuo Yajima
Oyuncular: Wasabi Mizuta, Megumi Ōhara, Yumi Kakazu
Çılgın Böcekler
Yer altında yaşamaktan sıkılan dört hamam böceği, yeryüzüne çıkarak üniversite öğrencisi iki genç kadının evine yerleşir. Kısa sürede yeni arkadaşlar edinen böceklerin görüntüleri internete düşme tehlikesiyle karşılaşınca grup, hem kendilerini kurtarmak hem de kimliklerinin açığa çıkmasını önlemek için harekete geçer.
Vizyon tarihi: 4 Eylül 2026
Süre: 1 saat 20 dakika
Tür: Animasyon
Yönetmen: Burak Kaan Şimşeker
Senarist: Oktay Arabacı
Oyuncular: Mediha Nur Dere, Sıla Keçeci, Burak Kaan Şimşeker
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