31 Ağustos - 6 Eylül Haftasında Vizyona Girecek Filmler

In The Grey

Devlet kayıtlarında görünmeyen seçkin bir operasyon ekibi, etki kurma, ağır silahlar ve patlayıcılar konusundaki uzmanlıklarıyla en tehlikeli görevleri yerine getirir. Acımasız bir diktatörün ele geçirdiği milyarlarca dolarlık serveti geri almakla görevlendirilen ekip, kendisini strateji, aldatmaca ve hayatta kalma mücadelesinin iç içe geçtiği imkânsız bir soygunun ortasında bulur.

Vizyon tarihi: 4 Eylül 2026

Süre: 1 saat 38 dakika

Tür: Aksiyon, gerilim

Yönetmen: Guy Ritchie

Senarist: Guy Ritchie

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzalez

Dondurmacı

Sakin bir yaz kasabasına gelen dondurmacı, çocuklara dağıttığı tatlılarla kısa sürede ilgi odağı hâline gelir. Ancak masum görünen ikramların ardındaki korkunç gerçek ortaya çıktığında kasabanın huzurlu yaz günleri yerini giderek büyüyen bir kâbusa bırakır.

Vizyon tarihi: 4 Eylül 2026

Süre: 1 saat 27 dakika

Tür: Korku

Yönetmen: Eli Roth

Senaristler: Eli Roth, Noah Belson

Oyuncular: Ari Millen, Benjamin Byron Davis, Karen Cliche

Aşıklar Şehri

Oyuncu olabilmek için seçmelere katılan Mia ile kendi caz kulübünü açmanın hayalini kuran piyanist Sebastian’ın yolları Los Angeles’ta kesişir. İkili arasında başlayan aşk, kariyerleri için verdikleri mücadele ve karşılarına çıkan fırsatlar nedeniyle zorlu bir sınavdan geçer.

Yeniden vizyona giriş tarihi: 4 Eylül 2026

Süre: 2 saat 8 dakika

Tür: Müzikal, romantik

Yönetmen: Damien Chazelle

Senarist: Damien Chazelle

Oyuncular: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend

Yaş sınırı: 13+

Genetik müdahalelerle üstün savaşçılara dönüştürülen bir grup asker kontrolden çıkarak çölde saldırıya geçer. Küçük kızını korumaya çalışan deneyimli bir keskin nişancı, kaçan askerlerin karşısında tek başına durmak ve öğrendiği bütün savaş yöntemlerini kullanmak zorunda kalır.

Vizyon tarihi: 4 Eylül 2026

Süre: 1 saat 32 dakika

Tür: Aksiyon, bilim kurgu, gerilim, korku

Yönetmen: Adam Wingard

Senaristler: Adam Wingard, Simon Barrett

Oyuncular: Adria Arjona, Alex Pereira, Drew Starkey

Azem 6: Mühür

Geçmişinden uzaklaşarak kendisine yeni bir hayat kuran Ceren, yıllar sonra çocukluğunun geçtiği köye dönmek zorunda kalır. Köyde unutulduğu düşünülen eski bir lanet yeniden uyanırken Ceren’in bedeninde beliren gizemli mühür, onun yaklaşan doğaüstü olayların merkezinde bulunduğunu ortaya çıkarır.

Vizyon tarihi: 4 Eylül 2026

Süre: 1 saat 30 dakika

Tür: Korku

Yönetmen: Özgür Akbaş

Senaristler: Özgür Akbaş, Volkan Akbaş

Oyuncular: Alessa Dilara Demircan, Reyhan İlhan, Şükran Çağman

Doraemon: Nobita And The New Castle Of The Undersea Devil

Nobita ve arkadaşları, denizin derinliklerinde sırlarla ve hazinelerle dolu gizli bir kale keşfeder. Doraemon’un gelecekten getirdiği araçları kullanan ekip, okyanusun altında tehlikelerle karşılaştıkları ve dayanışmanın önemini öğrendikleri yeni bir maceraya atılır.

Vizyon tarihi: 4 Eylül 2026

Süre: 1 saat 42 dakika

Tür: Aile, animasyon, dram, fantastik, macera

Yönetmen: Tetsuo Yajima

Oyuncular: Wasabi Mizuta, Megumi Ōhara, Yumi Kakazu

Çılgın Böcekler

Yer altında yaşamaktan sıkılan dört hamam böceği, yeryüzüne çıkarak üniversite öğrencisi iki genç kadının evine yerleşir. Kısa sürede yeni arkadaşlar edinen böceklerin görüntüleri internete düşme tehlikesiyle karşılaşınca grup, hem kendilerini kurtarmak hem de kimliklerinin açığa çıkmasını önlemek için harekete geçer.