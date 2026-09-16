Avrupa'nın En Büyük 10 Şirketi Belli Oldu

Fortune'un yıllık olarak yayımladığı listede sıralama, şirketlerin gelirine göre yapılıyor. 2026 listesinde zirveyi 363 milyar dolarlık geliriyle Volkswagen korurken, ikinci sıradaki Shell'in geliri geçen yıla göre yüzde 5 azaldı. Bu tablo, iki şirket arasındaki gelir farkının daha da açılmasına yol açtı.

Listenin ülke bazındaki dağılımında ise dört yılın en çarpıcı değişimi yaşandı. İngiltere, 76 şirketle listeye en fazla şirket sokan ülke konumuna yükselirken, bu unvanı dört yıl boyunca elinde tutan Almanya 73 şirketle ikinci sıraya geriledi. Fransa ise 66 şirketle üçüncü sırada yer aldı. Listeye girebilmek için gereken gelir eşiği de ilk kez 7 milyar doların üzerine çıktı; 500'üncü sıradaki FMS Wertmanagement Group'un geliri 7,4 milyar dolar olarak kaydedildi.