article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Avrupa'nın En Büyük 10 Şirketi Belli Oldu

Avrupa'nın En Büyük 10 Şirketi Belli Oldu

Almanya İngiltere Volkswagen
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.09.2026 - 13:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fortune, Avrupa'nın gelir bakımından en büyük 500 şirketini sıraladığı 2026 Fortune 500 Europe listesini yayımladı. Listenin zirvesinde, geliri yüzde 3 artan Volkswagen yer alırken, geliri yüzde 5 gerileyen Shell ikinci sıraya düştü. İngiltere, listenin dört yıllık geçmişinde ilk kez Almanya'yı geride bırakarak en çok şirkete sahip ülke unvanını kazandı. 500 şirketin toplam geliri, geçen yıla göre yüzde 4 artışla 15,5 trilyon dolara ulaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere 76 şirketle zirveye oturdu, Almanya dört yıl sonra ilk kez ikinciliğe düştü.

İngiltere 76 şirketle zirveye oturdu, Almanya dört yıl sonra ilk kez ikinciliğe düştü.

Fortune'un yıllık olarak yayımladığı listede sıralama, şirketlerin gelirine göre yapılıyor. 2026 listesinde zirveyi 363 milyar dolarlık geliriyle Volkswagen korurken, ikinci sıradaki Shell'in geliri geçen yıla göre yüzde 5 azaldı. Bu tablo, iki şirket arasındaki gelir farkının daha da açılmasına yol açtı.

Listenin ülke bazındaki dağılımında ise dört yılın en çarpıcı değişimi yaşandı. İngiltere, 76 şirketle listeye en fazla şirket sokan ülke konumuna yükselirken, bu unvanı dört yıl boyunca elinde tutan Almanya 73 şirketle ikinci sıraya geriledi. Fransa ise 66 şirketle üçüncü sırada yer aldı. Listeye girebilmek için gereken gelir eşiği de ilk kez 7 milyar doların üzerine çıktı; 500'üncü sıradaki FMS Wertmanagement Group'un geliri 7,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Toplam kâr yeniden 1 trilyon doları geçti, kadın CEO sayısı ise rekor kırdı.

Toplam kâr yeniden 1 trilyon doları geçti, kadın CEO sayısı ise rekor kırdı.

Fortune 500 Europe'daki 500 şirketin toplam kârı, önceki yıl yüzde 5 gerilemesinin ardından bu yıl yüzde 3 artarak 1 trilyon doların hemen üzerine çıktı. Buna karşın toplam kâr marjı gerilemeyi sürdürdü; 2024 listesinde yüzde 7,1 olan marj bu yıl yüzde 6,5'e düştü. Şirketlerin toplam çalışan sayısı da yüzde 1 azalarak 34,6 milyona indi; çalışan sayısındaki bu düşüşle birlikte çalışan başına gelir yüzde 5, çalışan başına kâr ise yüzde 4 arttı. En yüksek kârı 22 milyar doların üzerinde bir rakamla HSBC elde ederken, listede kârı 10 milyar doları aşan şirket sayısı sadece 25'te kaldı.

Listede dikkat çeken bir diğer başlık da yönetim kademesindeki değişim oldu. Kadın CEO'ların sayısı, listenin 2023'te yayımlanmaya başlamasından bu yana görülen en yüksek seviye olan 43'e yükseldi. Kadınların yönettiği şirketlerin toplam geliri yüzde 24 artışla 1,2 trilyon dolara çıkarken, bu şirketlerin listedeki payı yüzde 8,6'da kaldı; bu oran, ABD merkezli Fortune 500 listesindeki yüzde 11'lik payın altında bulunuyor. İlk 10 şirket arasında kadın CEO tarafından yönetilen tek şirket, BP'nin başındaki Meg O'Neill oldu; ilk 50'de ise Engie, kadın CEO'lu ikinci şirket olarak öne çıktı.

Fortune 500 Europe'un ilk 10 sırası şöyle oluştu: 

1. Volkswagen (Almanya)

2. Shell (İngiltere)

3. Glencore (İsviçre)

4. BP (İngiltere)

5. TotalEnergies (Fransa)

6. Stellantis (Hollanda)

7. BMW Group (Almanya)

8. Mercedes-Benz Group (Almanya)

9. Banco Santander (İspanya)

10. BNP Paribas (Fransa)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın