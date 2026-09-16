Avrupa'nın En Büyük 10 Şirketi Belli Oldu
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Fortune, Avrupa'nın gelir bakımından en büyük 500 şirketini sıraladığı 2026 Fortune 500 Europe listesini yayımladı. Listenin zirvesinde, geliri yüzde 3 artan Volkswagen yer alırken, geliri yüzde 5 gerileyen Shell ikinci sıraya düştü. İngiltere, listenin dört yıllık geçmişinde ilk kez Almanya'yı geride bırakarak en çok şirkete sahip ülke unvanını kazandı. 500 şirketin toplam geliri, geçen yıla göre yüzde 4 artışla 15,5 trilyon dolara ulaştı.
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İngiltere 76 şirketle zirveye oturdu, Almanya dört yıl sonra ilk kez ikinciliğe düştü.
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Toplam kâr yeniden 1 trilyon doları geçti, kadın CEO sayısı ise rekor kırdı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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