Entübe Edilmişti: Nev'in Sağlık Durumu Hakkında Menajerinden Gelen Açıklama Herkesi Sevindirdi!

'Zor', 'Sen Gibi' ve 'Mühürlü Kaderim' gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı Nev, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor. 3 Eylül'de bilinç kaybı yaşayan sanatçı entübe edilerek çoklu organ yetmezliği teşhisiyle takibe alınmıştı. Peki Nev'in sağlık durumunda son gelinen nokta ne oldu?

Kaynak: Sabah