article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Entübe Edilmişti: Nev'in Sağlık Durumu Hakkında Menajerinden Gelen Açıklama Herkesi Sevindirdi!

Entübe Edilmişti: Nev'in Sağlık Durumu Hakkında Menajerinden Gelen Açıklama Herkesi Sevindirdi!

müzik yoğun bakım
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
16.09.2026 - 13:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

'Zor', 'Sen Gibi' ve 'Mühürlü Kaderim' gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı Nev, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor. 3 Eylül'de bilinç kaybı yaşayan sanatçı entübe edilerek çoklu organ yetmezliği teşhisiyle takibe alınmıştı. Peki Nev'in sağlık durumunda son gelinen nokta ne oldu?

Kaynak: Sabah

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nevzat Doğansoy, konservatuar eğitimi almadan gitarla başladığı müzik kariyerinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Nevzat Doğansoy, konservatuar eğitimi almadan gitarla başladığı müzik kariyerinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

1968 İstanbul doğumlu sanatçı, müziğe mandolinle başladı ve üniversitede aldığı gitar eğitimiyle sahneye hazırlandı. 1995'te Chantage grubunda müzik yapan Nev, sonraki yıllarda bestecilik yönünü öne çıkardı. Teoman'ın 2000 yılındaki turnesine katılıp soloya geçen sanatçı, 'Zor' şarkısının yer aldığı ilk albümüyle listelerin zirvesine yerleşti.

Nev, 3 Eylül'de bilinç kaybı yaşayarak hastaneye kaldırıldı ve entübe edilip yoğun bakıma alındı.

Nev, 3 Eylül'de bilinç kaybı yaşayarak hastaneye kaldırıldı ve entübe edilip yoğun bakıma alındı.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açıklamasına göre sanatçı, bilinç kaybı nedeniyle acil servise getirildi. İlk müdahalenin ardından entübe edilen Nev'e gerekli tetkik ve tedaviler uygulanmaya başlandı. Yapılan değerlendirmelerde çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine sanatçı yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alındı.

Nev'in menajeri İlker Ercan, sanatçının solunum cihazından ayrıldığını ve iyileşme eğiliminde olduğunu açıkladı.

Nev'in menajeri İlker Ercan, sanatçının solunum cihazından ayrıldığını ve iyileşme eğiliminde olduğunu açıkladı.

Menajer Ercan, doktorlardan aldığı bilgiye göre sanatçının sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediğini belirtti. Ercan, önümüzdeki iki gün içinde Nev'in yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmasının beklendiğini söyledi. 'Solunum cihazından ayrıldı, iyileşme eğiliminde' diyen menajer, gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın