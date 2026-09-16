Entübe Edilmişti: Nev'in Sağlık Durumu Hakkında Menajerinden Gelen Açıklama Herkesi Sevindirdi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'Zor', 'Sen Gibi' ve 'Mühürlü Kaderim' gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı Nev, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor. 3 Eylül'de bilinç kaybı yaşayan sanatçı entübe edilerek çoklu organ yetmezliği teşhisiyle takibe alınmıştı. Peki Nev'in sağlık durumunda son gelinen nokta ne oldu?
Kaynak: Sabah
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nevzat Doğansoy, konservatuar eğitimi almadan gitarla başladığı müzik kariyerinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nev, 3 Eylül'de bilinç kaybı yaşayarak hastaneye kaldırıldı ve entübe edilip yoğun bakıma alındı.
Nev'in menajeri İlker Ercan, sanatçının solunum cihazından ayrıldığını ve iyileşme eğiliminde olduğunu açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın