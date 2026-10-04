Sevgili Boğa, bir ilişkin varsa bugün partnerinle her zamankinden daha derin bir sohbete girme şansın var. Sabahki sezgisel açı, konuşurken kelimelerin ötesindeki duyguyu da anlamanı sağlıyor; bu da aranızdaki bağı güçlendiriyor. Öğleden sonra Merkür'ün Akrep'ten kurduğu gergin açıyla ufak bir kıskançlık ya da beklenti farkı su yüzüne çıkabilir; hemen tepki vermek yerine bir süre susup düşünmen daha sağlıklı sonuç veriyor. Akşam saatlerinde Satürn'ün etkisiyle ilişkindeki denge yeniden kuruluyor.

Kimseyle birlikte değilsen, bugün sosyal bir ortamda dikkatini çeken biriyle karşılaşma ihtimalin var. Venüs'ün retrosu nedeniyle bu kişi sana tanıdık gelebilir, hatta daha önce bir yerde gördüğünü hissedebilirsin. Kendi hızında ilerlemek Boğa'nın doğasında var, bugün de bu hıza sadık kalman seni yanlış bir adımdan koruyor; tanışıklığı hemen derinleştirmek yerine küçük adımlarla ilerlemen yeterli.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…